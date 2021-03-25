Сразу несколько предприятий, входящих в Алюминиевую Ассоциацию, представили свою продукцию и услуги на крупнейшей в стране выставке кабельно-проводниковых изделий Cabex 2021. В ЦВК «Экспоцентр» у Алюминиевой Ассоциации было большое представительство: AKRON HOLDING, Белтелекабель, ВНИИКП, ГК «Москабельмет», ПромМаш Тест (входит в ГК СЕРКОНС), Сарансккабель, ТД «Ункомтех», Кабельный завод «Цветлит» и ПО «Энергокомплект».

Напомним, что в прошлом году выставку отменили буквально накануне открытия из-за введения ограничительных мер в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19. Таким образом, Cabex 2021 – первое масштабное оффлайн-событие в кабельной отрасли после смягчения карантинных мер. Мероприятие привлекло большое число специалистов из разных регионов. Как отмечают организаторы выставки, в этом году ее посетило более 4 000 специалистов.

«Количество участников выставки превзошло наши самые смелые ожидания. Люди успели соскучиться по формату очного общения и возможности установить личные контакты. Нам удалось встретится с действующими и потенциальными партнерами, достигнуть соглашений об условиях поставки продукции», – сказала Марина Сазанова, начальник бюро по маркетингу Кабельного завода «Цветлит».

На выставке был продемонстрирован широкий ассортимент кабельно-проводниковой продукции из алюминиевых сплавов: от силовых и контрольных кабелей до самонесущих изолированных, установочных и неизолированных проводов.

«В этом году КЗ Цветлит представляет на выставке расширенный ассортимент выпускаемой продукции - наш завод освоил производство силового бронированного кабеля с алюминиевыми жилами АВБШв и увеличил производственные мощности по выпуску самонесущих изолированных проводов», - добавила Марина Сазанова.

Отметим, что в 2020 году компании кабельной промышленности, входящие в состав Алюминиевой Ассоциации, были включены в Перечень системообразующих организаций, утверждаемый Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики. Эта мера, а также поиск новых инструментов продвижения на рынке, внедрение современных технологий позволили сохранить потребление алюминия (по весу металла) на уровне показателя предыдущего года (35%), при общем сокращении производства кабельных изделий на 6,8%.

Изменения коснулись не только производства продукции, но и ее сертификации и испытаний:

«Наша лаборатория в Чехове работала в штатном режиме, но с соблюдением всех обязательных мер безопасности. С началом пандемии был организован переход на цифровые технологии, позволившие проводить сертификацию продукции и принимать результаты испытаний дистанционно», – рассказывает Марьяна Нетребко, специалист по сертификации экспертной организации «ПромМаш Тест».

2021 год может стать для алюминиевой кабельной промышленности определяющим. В этом уверен руководитель сектора «Энергетика» Алюминиевой Ассоциации и генеральный директор ГК «Москабельмет» Павел Моряков:

«Отрасль смогла уверенно преодолеть все сложности, выпавшие на 2020 год. Предприятия значительно продвинулись в применении цифровых технологий и digital-сервисов, постепенно роботизируют производственные процессы. Сохранение данных тенденций, а также реализация в 2021 году задач, направленных на увеличение потребления кабельно-проводниковой продукции в нефтегазовой, строительной и других отраслях промышленности, позволят показать рост алюминиевой продукции на 4,2% – до 1379 тыс. тонн».

В заключительный день выставки состоялся финал конкурса PR-Challenge. Конкурс для представителей пресс-служб и отделов маркетинга кабельного и электротехнического сектора уже в третий раз проводил портал RusCable.Ru. Награды портала получили «КЗ «ЦВЕТЛИТ» (лучший стенд), ГК «Москабельмет» (лучший в СМИ), а также SKT group, входящая в AKRON HOLDING (дебют года и зрительское голосование).

СПРАВКА

Выставка Cabex – крупнейшая в России международная выставка кабельно-проводниковой продукции. Ежегодно более 140 производителей и поставщиков демонстрируют на выставке Cabex кабели, провода, кабельные аксессуары, электромонтажные и электротехнические изделия, а также оборудование для монтажа и переработки кабеля. Организаторы выставки: компания МВК, Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности ОАО «ВНИИКП», Ассоциация «Электрокабель».