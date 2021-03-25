ТПП открыла горячую линию для компаний

RusCable.Ru запустил подкасты
25 марта 2021, 17:30
Рубрика: Законотворчество
Метки: ТПП, СЕРТИФИКАЦИЯ, ЭКСПЕРТИЗА, ГОСЗАКУПКИ
ТПП России открыла горячую линию по приёму обращений от компаний по вопросам оказания услуг, касающихся, в частности:
Горячая линия создается для оперативного решения проблемных вопросов, возникающих при оказании услуг, что позволит сократить сроки их предоставления.
Информация о горячей линии размещена на сайтах всех торгово-промышленных палат, уполномоченных на оказание упомянутых услуг, по адресу: https://tariff.tpprf.ru/.
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