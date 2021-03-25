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ТПП открыла горячую линию для компаний

ТПП открыла горячую линию для компаний

25 марта 2021, 17:30
Рубрика: Законотворчество
Метки: ТПП, СЕРТИФИКАЦИЯ, ЭКСПЕРТИЗА, ГОСЗАКУПКИ
Источник: Минпромторг России

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ТПП России открыла горячую линию по приёму обращений от компаний по вопросам оказания услуг, касающихся, в частности:

  • применения тарифов и методик определения размера платы за оказание услуг;
  • получения удостоверения сертификатов о происхождении товара и других внешнеэкономических документов, а также проведения экспертизы определения происхождения товара;
  • выдачи документов для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также для целей подтверждения производства промышленной продукции на территории Российской Федерации.

Горячая линия создается для оперативного решения проблемных вопросов, возникающих при оказании услуг, что позволит сократить сроки их предоставления.

Информация о горячей линии размещена на сайтах всех торгово-промышленных палат, уполномоченных на оказание упомянутых услуг, по адресу: https://tariff.tpprf.ru/.

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Источник: Минпромторг России

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