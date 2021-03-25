ТПП открыла горячую линию для компаний

ТПП России открыла горячую линию по приёму обращений от компаний по вопросам оказания услуг, касающихся, в частности:

применения тарифов и методик определения размера платы за оказание услуг;

получения удостоверения сертификатов о происхождении товара и других внешнеэкономических документов, а также проведения экспертизы определения происхождения товара;

выдачи документов для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также для целей подтверждения производства промышленной продукции на территории Российской Федерации.

Горячая линия создается для оперативного решения проблемных вопросов, возникающих при оказании услуг, что позволит сократить сроки их предоставления.

Информация о горячей линии размещена на сайтах всех торгово-промышленных палат, уполномоченных на оказание упомянутых услуг, по адресу: https://tariff.tpprf.ru/.