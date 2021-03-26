К предыдущему году объём закупок вырос на 13,5%. О взаимодействии «Россетей» с поставщиками сегодня на форуме «ГОСЗАКАЗ» рассказал первый заместитель генерального директора – главный инженер Андрей Майоров.

Основные тезисы:

«Россети» продолжат работу по замещению импорта, в том числе в сотрудничестве с Фондом развития промышленности. Это позволяет повысить устойчивость компании к рискам, снизить зависимость от нестабильной постковидной внешней конъюнктуры, содействует росту доли российских поставщиков на рынке. По итогам 2020 года доля отечественных поставщиков в группе «Россети» составила 92,1%.

Одно из базовых направлений – партнёрство с предприятиями ОПК. С 2017 года «Россети» разместили у этой категории поставщиков заказы на 17,8 млрд рублей, включая почти 4,9 млрд рублей в 2020 году. В рамках партнёрства с «Ростехом» созданы два новых производства «умных» счётчиков.

Сохраняются проблемные продуктовые сегменты, требующие отдельной проработки (микроэлектронные компоненты, выключатели с большой отключающей способностью, отдельные типы КРУЭ и др.). Подготовлен проект соглашения о взаимодействии между Минпромторгом и Минэнерго России, компаниями «Россети» и «РусГидро». Цель – формирование консолидированной потребности и определение целесообразности и механизмов освоения новых типов российской продукции.

Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» – самое масштабное в России мероприятие в сфере государственных, муниципальных и корпоративных закупок. Сквозная тема текущего года – работа с поставщиками высокотехнологичной продукции. Представители «Россетей» участвуют в тематическом круглом столе об импотозамещении в энергетике, а также в деловом обеде, где обсуждается развитие законодательства о закупках.