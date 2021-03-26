Выставка Cabex 2021 успешно завершилась:
26 марта 2021, 16:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика
К предыдущему году объём закупок вырос на 13,5%. О взаимодействии «Россетей» с поставщиками сегодня на форуме «ГОСЗАКАЗ» рассказал первый заместитель генерального директора – главный инженер Андрей Майоров.
Основные тезисы:
Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» – самое масштабное в России мероприятие в сфере государственных, муниципальных и корпоративных закупок. Сквозная тема текущего года – работа с поставщиками высокотехнологичной продукции. Представители «Россетей» участвуют в тематическом круглом столе об импотозамещении в энергетике, а также в деловом обеде, где обсуждается развитие законодательства о закупках.
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