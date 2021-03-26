«Россети Московский регион» обеспечили дополнительными мощностями детский корпус ФГБУ Министерства здравоохранения РФ «Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова» в Москве.

Энергетики выдали 662 кВт мощности к ранее выделен-ным 350 кВт. Дополнительные мощности понадобились в связи с масштабной реконструк-цией и расширением детского корпуса центра, где разместятся отделения детской травматологии, ортопедии, вертебрологии, детской костной патологии и подростковой ортопедии, а также оперблок с современным рентгеновским оборудованием, отделение анестезиологии и реанимации, вспомогательные службы.

В рамках технологического присоединения к сетям энергетики «Россети Московский регион» проложили 8 кабельных линий напряжением 0,4 кВ общей протяженностью 1,2 км. Была проведена полная реконструкция трансформаторной подстанции: установлены трансформаторы 2х1000 кВА взамен 2х400 кВА, а также системы телемеханики, релейной защиты и автоматики, учета электроэнергии.

Инвестиции компании «Россети Московский регион» в проект составили свыше 22,1 млн рублей.