 
Модернизация

Бригады Тимашевских и Тихорецких электрических сетей сдали практический экзамен в условиях работы под напряжением

Бригады Тимашевских и Тихорецких электрических сетей сдали практический экзамен в условиях работы под напряжением

26 марта 2021, 16:45
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Кубань

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Бригады филиалов компании «Россети Кубань» Тимашевских и Тихорецких электрических сетей завершили трехнедельное обучение методам проведения работ под напряжением на базе корпоративного энергетического института повышения квалификации в Краснодаре. Выпускники сдавали практический экзамен в условиях максимально приближенных к реальным: на электроустановках, находящихся под рабочим напряжением.

Электромонтеры Тимашевска и Тихорецка на практике показали, что знания и навыки, полученные в энергоинституте, позволяют им проводить работы под напряжением без отключения потребителей на воздушных, кабельных линиях электропередачи и распределительных устройствах до 1000 вольт.

В ходе практического экзамена своими впечатлениями поделился мастер Батуринского сетевого участка Брюховецкого РЭС Тимашевских электрических сетей Александр Егоров:

- Экзамен проходит в штатном режиме, немного волнуемся – чувствуется ответственность,  нас всему обучили, все это мы отработали на практических занятиях. Работа под напряжением – это для нас новое и у нее есть плюсы: не надо будет отключать потребителей, а значит, будет меньше жалоб на перерывы в электроснабжении.

- В ходе экзамена мы проводили работы по замене изоляторов на воздушной линии 0,4 кВ, работы проводились под напряжением. Большого опыта работы под напряжением у нас пока нет, но он придет вместе с практической работой в филиале. Мы получили в энергоинституте хорошие навыки работы под напряжением, которые пригодятся нам в дальнейшей работе, - поддержал коллегу мастер Первомайского сетевого участка Тихорецких электрических сетей Алесей Усачев.

Данная образовательная программа «Россети Кубань» является первым подобным проектом в Группе компаний «Россети» по внедрению новых технологий производства работ под напряжением. В течение 2021 года на базе корпоративного энергетического института планируется обучить навыкам работ под напряжением  35 бригад энергетиков.

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Источник: Россети Кубань

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