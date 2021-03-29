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Евгений Грабчак: "Необходимо обеспечить гарантию исполнения взаимных обязательств в рамках отраслевого заказа"

В рамках разрабатываемого механизма отраслевого заказа в электроэнергетике необходимо обеспечить гарантию исполнения компаниями взаимных обязательств, сообщил Евгений Грабчак на «круглом столе» «Государственный заказ – инструмент политики импортозамещения в электроэнергетике» в рамках XVI Всероссийского форума-выставки «Госзаказ».

«Отраслевой заказ будет способствовать увеличению объёмов использования российского оборудования. Но при этом необходимо закрепить гарантию исполнения взятых взаимных обязательств производителей оборудования и энергокомпаний в рамках подобного механизма», – сказал Евгений Грабчак.

Он напомнил, что в 2020 году Правительство в качестве одной из стратегических целей назвало определение конкурентоспособного оборудования российского производства и организацию мер по стимулированию компаний ТЭК к закупкам такого оборудования. Для достижения этой цели Минэнерго предложило такой инструмент как отраслевой заказ в электроэнергетике.

Под каждый из видов оборудования Минэнерго разработало перечни экономических и технических показателей, которые отражают основные функциональные, технические, качественные и эксплуатационные, а также ценовые характеристики оборудования. Это позволит провести сопоставление отечественного оборудования с зарубежными аналогами.

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Источник: Министерство энергетики России

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