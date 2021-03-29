«Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» продолжает работу по организации и обеспечению функционирования систем наружного освещения в населенных пунктах Кировской области. С начала 2021 года специалисты Кировэнерго взяли на обслуживание более 1300 км сетей уличного освещения. В рамках этой работы энергетики будут обслуживать 15112 уличных светильников и 1409 шкафов управления наружным освещением.

В списке территорий, где специалисты Кировэнерго обеспечат работу уличного освещения, населенные пункты Стуловского, Шиховского, Денисовского сельских поселений Слободского района, Оричевского, Кирсинского, Нолинского городских поселений, Санчурского, Фаленского, Свечинского, Кикнурского, Арбажского муниципальных округов и других муниципальных образований. Всего с начала года энергетики филиала заключили 152 договора на обслуживание систем уличного освещения с администрациями городских, сельских поселений и муниципальных округов в 35 районах Кировской области.

– Услуги по организации и обеспечению работы систем наружного освещения сегодня очень востребованы, – отмечает первый заместитель директора – главный инженер «Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» Андрей Пушкарев. – Заключая подобный контракт с Кировэнерго, администрации муниципальных образований могут быть уверены, что все мероприятия будут выполнены профессионально, качественно, в установленные сроки и с гарантией. В этом смогли убедиться муниципалитеты, которые работали с нами в прошлые годы. Большинство из них сегодня уже продлили отношения, заключив контракты на 2021 год. Совместными усилиями мы сделаем улицы населенных пунктов светлыми, а жизнь населения региона более комфортной.