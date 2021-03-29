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Состоялись переговоры Николая Шульгинова с Министром энергетики Белоруссии Виктором Каранкевичем при участии Посла Белоруссии в России Владимира Семашко

Николай Шульгинов и Министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич провели двухдневные переговоры в Москве. В них также принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в России Владимир Семашко.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в энергетической сфере, в частности, в электроэнергетике и газовой отрасли, углубление интеграционных процессов. В том числе были затронуты вопросы согласования проектов «дорожных карт» по формированию объединённых рынков газа и электроэнергии.

 

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Источник: Министерство энергетики России

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