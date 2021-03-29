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Конкурс PR-Challenge и кто держит отраслевую аудиторию за идиотов?
29 марта 2021, 10:48
Рубрика: Встречи
Метки: БЕЛАРУСЬ, МИНЭНЕРГО
Отрасль: Нефтегазовая промышленность Электроэнергетика
Николай Шульгинов и Министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич провели двухдневные переговоры в Москве. В них также принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в России Владимир Семашко.
Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в энергетической сфере, в частности, в электроэнергетике и газовой отрасли, углубление интеграционных процессов. В том числе были затронуты вопросы согласования проектов «дорожных карт» по формированию объединённых рынков газа и электроэнергии.
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