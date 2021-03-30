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МТС открывает Центр 5G в Санкт-Петербурге

МТС открывает Центр 5G в Санкт-Петербурге

30 марта 2021, 17:00
Рубрика: Инновации
Метки: МТС, 5G, РАЗРАБОТКИ
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 
Источник: 1prime.ru

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Крупнейший российский сотовый оператор МТС открывает в Санкт-Петербурге международную площадку для разработки и пилотирования технологических продуктов в сетях пятого поколения (5G), говорится в сообщении компании.

"Подача заявок на работу в Центре 5G открыта для стартапов с готовым продуктом или его прототипом (MVP) от крупных и средних технологических компаний, работающих в сегменте B2B. Центр расположен на территории технопарка "Ленполиграфмаш", где всем резидентам Центра предоставляются рабочие места и необходимое для тестирования технологии оборудование. Наиболее успешные решения получат грант до 500 тысяч рублей от МТС и запустят пилоты с компанией или её клиентами в 2021 году", — уточняется в сообщении. Технологическим партнером центра стала компания Ericsson.

"В Санкт-Петербурге сосредоточены сильные научные центры, с которыми МТС успешно сотрудничает, поэтому именно северная столица стала второй точкой на карте России, где мы открываем Центр 5G", — прокомментировал президент МТС Вячеслав Николаев.

Кроме того, на открытии Центра 5G впервые в России представлена беспроводная VR-гарнитура от компании XRSpace с встроенным модулем 5G. 5G StartUp Hub уже начал разработку IТ-проектов для данной платформы. Гарнитура позволяет естественно и органично взаимодействовать с виртуальной средой без помощи внешних контроллеров и обладает широкими возможностями для совместной работы и развлечений в режиме онлайн.

Первый Центр 5G МТС открыла в Москве 2019 году. Центр объединяет зону для исследования сценариев использования сети и оборудование для разработки кейсов. За год работы центра его резиденты разработали 15 готовых решений с использованием сетей нового поколения. В конце июля 2020 года МТС сообщила о получении первой в России лицензии на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G/IMT-2020 в диапазоне 24,25-24,65 ГГц в 83 регионах страны.

Центры 5G МТС являются частью Центра по инновациям и инвестициям MTS StartUp Hub, объединяющего также корпоративный акселератор, венчурный фонд МТС, направление быстрого запуска пилотов, зарубежные представительства и венчурную студию. Акселератор MTS StartUp Hub был запущен в 2018 году. За это время он провел пять наборов для 16 заказчиков. По итогам наборов 72 компании прошли акселерационные программы и запустили пилотные проекты.

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Источник: 1prime.ru

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