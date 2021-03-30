Механизм позволит выяснить, насколько товар будет успешен на конкретном зарубежном рынке.

Центр поддержки и развития экспорта «Моспром» разработал первую в России цифровую модель оценки экспортного потенциала Adept 7. Услуга по анализу готовности предприятия к выходу и работе на зарубежных рынках теперь доступна на обновленном портале для экспортеров. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Сейчас подать заявку на оценку экспортного потенциала компании с помощью уникальной модели можно на портале центра, а в перспективе воспользоваться услугой можно будет сразу в личном кабинете.

«Центр “Моспром” запустил новую услугу для московских производителей — оценку экспортного потенциала на основе цифровой модели. Анализ будет проходить в два этапа и позволит выявить, насколько товар будет успешен на конкретном зарубежном рынке. Только по итогам 2020 года несырьевой неэнергетический экспорт Москвы составил 39,86 миллиарда долларов, что почти на треть больше, чем годом ранее. Мы рассчитываем, что новая услуга позволит действующим экспортерам укрепить позиции на зарубежных рынках, а также поможет компаниям начать экспортировать свою продукцию», — сказал Владимир Ефимов.

На первом этапе анализа — квалификации — оценивается общая готовность компании к выходу на экспорт, ее сильные и слабые стороны. Второй этап — валидация — позволяет определить, насколько экспортер может быть успешен на конкретном рынке с определенным продуктом. Оценка экспортной готовности компаний дается на основании семи ключевых параметров: человеческих ресурсов, финансовых возможностей, инфраструктуры внешнеэкономической деятельности компании и адаптивности ее управленческой модели, среды, внедрения, мотивации и цели, а также уникальности продукции.

Таким образом, модель позволит определить готовность компании к экспорту через оценку конкурентоспособности продукции: ее преимущества и недостатки, соответствие ожиданиям целевого рынка по качеству, упаковке и многому другому.

«Отметим, что во второй фазе оценки — валидации — компания может оказаться только после успешного прохождения перового этапа, что позволяет последовательно и системно налаживать экспортную деятельность. Этот подход работает как для действующих, так и для начинающих экспортеров, решая, пожалуй, два главных вопроса: как избежать лишних финансовых затрат и как снизить возможность ошибки при выборе зарубежных рынков», — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

На обновленном сайте центра «Моспром» представлены и другие сервисы для предприятий-экспортеров: проведение аналитических исследований, консультации в области внешнеэкономической деятельности, решение возникающих проблем на зарубежных рынках.

«Все новые решения для экспортеров мы разрабатываем на основе опыта общения с десятками производителей, изучения их проблем и ключевых кейсов. Мы уверены, что стать экспортером может любая компания вне зависимости от уровня ее цифровизации, ведь для эффективной работы с нашими сервисами ей будет достаточно иметь электронную цифровую подпись», — отметила Наталья Шувалова, генеральный директор центра «Моспром».

Центр «Моспром» занимается индивидуальной поддержкой столичного промышленного экспорта и экспорта продукции агропромышленного комплекса. Эксперты центра занимаются анализом целевых рынков для столичных производителей: аналитики изучают макроэкономический отчет по целевому рынку, рисковый профиль, в том числе барьеры входа, состояние отрасли на целевом рынке и ее зависимость от экспорта и импорта, SWOT-анализ потребительского рынка. Также для компаний проводят индивидуальную аналитику, которая определяет наиболее эффективную стратегию выхода производителя на зарубежные рынки.

Фото Е. Самарина. Mos.ru