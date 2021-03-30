Аварийный светильник ДПА 060 IEK® предназначен для подсветки путей эвакуации в аварийной ситуации. Благодаря минималистичному дизайну светильник малозаметен на поверхности потолка, когда включено рабочее освещение. При возникновении аварийной ситуации светильник создает нормируемую освещенность.

Светильник непостоянного действия. В базовой комплектации установлена линза для общего освещения (сменная), в комплекте — линза коридорного типа. Подробнее — на сайте iek.lighting.