Ассоциация "Электрокабель" разрабатывает
30 марта 2021, 10:12
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника
Аварийный светильник ДПА 060 IEK® предназначен для подсветки путей эвакуации в аварийной ситуации. Благодаря минималистичному дизайну светильник малозаметен на поверхности потолка, когда включено рабочее освещение. При возникновении аварийной ситуации светильник создает нормируемую освещенность.
Светильник непостоянного действия. В базовой комплектации установлена линза для общего освещения (сменная), в комплекте — линза коридорного типа. Подробнее — на сайте iek.lighting.
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