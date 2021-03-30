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Новинка линейки IEK Lighting PRO – аварийный светильник ДПА 060 IEK®

Новинка линейки IEK Lighting PRO – аварийный светильник ДПА 060 IEK®

30 марта 2021, 10:12
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 
Источник: Группа компаний IEK

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Аварийный светильник ДПА 060 IEK® предназначен для подсветки путей эвакуации в аварийной ситуации. Благодаря минималистичному дизайну светильник малозаметен на поверхности потолка, когда включено рабочее освещение. При возникновении аварийной ситуации светильник создает нормируемую освещенность.

Светильник непостоянного действия. В базовой комплектации установлена линза для общего освещения (сменная), в комплекте — линза коридорного типа. Подробнее — на сайте iek.lighting.

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Источник: Группа компаний IEK

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