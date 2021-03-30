ТД "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" – успех на экспорт

Многие знают историю про иероглиф, который в китайском языке означает одновременно и кризис, и возможность. Но мало кто может действительно увидеть в кризисе возможность для роста и использовать ее. Премия «Экспортер года» – как раз для таких. Совершить прорыв в экспорте в условиях закрытых границ и жестких ограничений – это достойно восхищения. Поэтому премия от Российского экспортного центра, которая проводится в этом году в третий раз особенно важная.

В 2021 году по итогам Всероссийской премии «Экспортер года» Торговый дом «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» занял 1-е место в номинации «Трейдер года».

Пандемия внесла свои коррективы в некоторые процессы компании, но главное – она дала толчок к развитию и росту в ряде направлений деятельности. Ежегодно предприятие наращивает объёмы экспорта, постоянно модернизирует производство и быстро подстраивается под актуальные запросы рынка. Каждый этап технологии выпуска готовой продукции автоматизирован и имеет строгий контроль: от момента подбора сырья до передачи готовой продукции на склад, а собственная развитая измерительная и испытательная база обеспечивает проведение всех видов испытаний в процессе разработки и производства кабельных изделий.

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» является надежным поставщиком для крупных российских предприятий энергетики, нефтегазовой, нефтехимической, строительной отраслей, предприятий сфер обслуживания подвижного железнодорожного состава, метро и социальных объектов, Министерства обороны и Министерства внутренних дел РФ.

Для справки: По результатам 2019 года, Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» занял 2-е место в номинации «Трейдер года».