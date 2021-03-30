30 марта состоялась церемония ввода в эксплуатацию самой мощной в республике солнечной станции – Торейской (мощностью – 45 МВт). Она стала шестой по счету на территории Бурятии.

В церемонии открытия приняли участие глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников, генеральный директор группы компаний «Хевел» Игорь Шахрай, главный инженер филиала «Россети Сибирь» в Бурятии Виктор Перелыгин, а также другие гости, внесшие свой вклад в строительство Торейской солнечной электростанции.

– Я хочу искренне всех поздравить с таким значимым для республики событием. Наш регион, безусловно, благоприятен для развития солнечной энергетики. У нас много солнца, подходящая погода, но без энергетиков, наших партнеров из группы компаний «Хэвэл» этот проект не состоялся бы. Для Бурятии развитие солнечной энергетики дает и рабочие места, и надежное электроснабжение, и повышение инвестиционной привлекательности республики. Спасибо за хорошую работу! – сообщил в приветственной речи глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

Бурятия в последние годы входит в число флагманов внедрения солнечной энергетики. Появление на территории региона нового высокотехнологичного объекта генерации станет стимулом для развития республики и улучшения экологической ситуации в ней. Ввод солнечной электростанции позволит снизить выбросы углекислого газа в атмосферу, что, несомненно, пойдет на пользу экологии всей республики и уникальной экосистеме озера Байкал.

Специалисты «Россети Сибирь» в Бурятии совместно с коллегами из группы компаний «Хевел» и администрацией Закаменского района принимали активное участие в подготовке электрических сетей к присоединению самой мощной в Бурятии солнечной станции. В декабре прошлого года для проведения работ по подключению со стороны филиала «Бурятэнерго» было задействовано 54 человека и 23 единицы техники.

Генеральный директор группы компаний «Хевел» Игорь Шахрай поблагодарил за оказанную поддержку директора филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» Сергея Козлова: «От лица группы компаний «Хевел» и себя лично, выражаю Вам искреннюю благодарность за вклад в реализацию проекта строительства Торейской солнечной электростанции. Мы высоко ценим сложившиеся партнерские отношения и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество», – отмечается в благодарственном письме.

– Солнечная энергетика в Бурятии - одно из самых перспективных направлений. Республике нужны и такие огромные солнечные станции, как Торейская, и небольшие гибридные установки, рассчитанные на одно домохозяйство. Всего за последние годы в Бурятии запущено в работу 28 таких миниатюрных солнечных установок. Внедрение новой технологии позволит значительно снизить затраты на строительство традиционных воздушных линий и обеспечить даже самые отдаленные фермы и заимки электроэнергией, – рассказывает Сергей Козлов.

В настоящее время в Бурятии уже действуют пять солнечных станций совокупной мощностью 70 МВт. В 2017 году была построена Бичурская солнечная электростанция установленной мощностью 10 МВт, которая стала первой в республике. В 2019 году были запущены станции в Кабанском, Тарбагатайском, Кяхтинском и Хоринском районах. Торейская солнечная станция стала шестой по счету и самой мощной.