 
Модернизация

"Россети Кубань" инвестирует в реновацию энергокомплекса региона 8 млрд рублей

Россети Кубань инвестирует в реновацию энергокомплекса региона 8 млрд рублей

30 марта 2021, 15:15
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Кубань

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Объем инвестиций компании «Россети Кубань» в модернизацию и строительство новых объектов электросетевого комплекса Краснодарского края и Республики Адыгея в 2021 году составит около 8 млрд рублей. На инвестиционные проекты в Краснодарском крае энергокомпания планирует направить 6,058 млрд рублей, в Республике Адыгея – 1,875 млрд рублей.

Объем финансирования инвестпрограммы компании по итогам 2020 года составил 5,626 млрд рублей. Таким образом, в текущем году прирост инвестиций, направленных на строительство и реконструкцию энергообъектов Кубани и Адыгеи, достигнет порядка 40%.

В Краснодаре и пригороде краевой столицы планируется реконструкция подстанции классом напряжения 110 кВ «Старокорсунская», строительство новых линий высоко класса напряжения.  В настоящий момент ведется модернизация одного из важнейших энергообъектов города – подстанции 110 кВ «Почтовая». Мощность этого питающего центра, который обеспечивает энергоснабжение жителей микрорайона Гидростроителей в краевой столице, будет увеличена после модернизации на треть и составит 80 МВА.

В сочинском энергорайоне будет проведена модернизация подстанций 110 кВ «Пасечная», «Адлер», «Кудепста». Их мощность суммарно будет увеличена на 96 МВА.

В Адыгее в 2021 году запланирована масштабная реконструкция с увеличением мощности подстанций 110кВ «Адыгейская» и 35 кВ «Кужорская».

ПАО «Россети Кубань» отвечает за транспорт электроэнергии по сетям 110 кВ и ниже на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. В составе энергосистемы 11 электросетевых филиалов. Общая протяженность линий электропередачи достигает 93 тыс. км. Площадь обслуживаемой территории – 83,3 тыс. кв. км с населением более 6 млн человек.

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Источник: Россети Кубань

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