Генеральный директор ГК “Москабельмет” Павел Моряков в своем интервью для Московской торгово-промышленной палаты рассказал о планах развития предприятия и кабельного рынка на ближайшие 5 лет.

В интервью Павел Валерьевич рассказал о том, как ему удалось вывести компанию из убыточного состояния и добиться постоянства в прибыли.

“Сначала ты приходишь и смотришь, что у тебя с себестоимостью, потом ты начинаешь накачивать продажи, а потом ты уже начинаешь уходить в проектные решения. Последовательность такая, никакого секрета нет, об этом написано во всех книгах и учебниках. Это регулярный менеджмент и всё”, - говорит Павел Моряков.

На сегодняшний день группа компаний “Москабельмет” состоит из головной компании “Москабельмет”, завода “Элкат” (производство катанки), “Москабель-Обмоточные провода” (производство обмоточных проводов для трансформаторов), "Завод Москабель", “Москабель-Фуджикура” (производство оптического кабеля), Воротынского энергоремонтного завода (находится в Калужской области), Скандинаского Центра Здоровья (медицинское ответвление) и сервисных компаний, которые обеспечивают функционирование площадки и обслуживание оборудования.

Говоря об инновационных продуктах, Павел Моряков упомянул MAGNETAG, который позволяет получать всю информацию о кабеле без его вскрытия. Сейчас уже можно говорить о начале активных продаж этой разработки. По плану, в 2021 году этого кабеля будет произведено 500-600 километров. Также появился новый кабель в гофроброне для нефтяной промышленности, который будет презентован в апреле на выставке “НЕФТЕГАЗ-2021”. И еще сейчас осуществляется запуск продукта с этиленпропилен-оптикой, это оптический кабель для мониторинга. И не стоит забывать о том, что “Москабель-Обмоточные провода” является полностью инновационным производством. Только здесь.

“Мы - единственные в России, кто делает обмоточные провода для трансформаторов и единственные в России, кто делает провода для электроэнергетики”, - с гордостью подмечает Павел Валерьевич.

В интервью была затронута и тема цифрового производства, которое запущено на заводе “Москабель”. Павел Моряков рассказал об искусственном интеллекте, который трудится на заводе, его уровне развития и успехах в чтении писем и подборе марок кабеля.

Говоря о более далеких планах, руководитель “Москабельмет” поведал о ведущейся в Ногинске подготовке новой площадки для запуска направления производства, на которое на московской территории предприятия не хватает свободных мощностей. По плану, в 2022 году “Москабельмет” начнет производить судовой, геофизический и бортовой кабель.