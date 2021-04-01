С 1 апреля 2021 года Кармалиновская ВЭС начала поставлять электроэнергию и мощность на ОРЭМ (оптовый рынок электроэнергии и мощности).

Кармалиновская ВЭС, расположенная в Ставропольском крае, с установленной мощностью 60 МВт состоит из 24 ветроэнергетических установок. Степень локализации оборудования объекта, подтвержденная Министерством промышленности и торговли РФ, составила 68%.

«В 2020 году наше серийное производство компонентов и узлов ВЭУ в Волгодонске вышло на проектную мощность, и Кармалиновская ВЭС уже укомплектована оборудованием, полностью произведенным на территории России. При реализации этого проекта мы увеличили необходимый уровень локализации. Имея отработанную цепочку поставок и собственное производство, я с уверенностью могу сказать, что мы готовы к выполнению требований новой программы поддержки развития ВИЭ (ДПМ 2.0) по дальнейшему углублению локализации, экспорту оборудования и услуг»- отметил Александр Корчагин, генеральный директор АО «НоваВинд».

В настоящее время Росатом осуществляет реализацию программы строительства ВЭС еще на трех площадках в Ставропольском крае и Ростовской области. Всего, до 2024 г., Росатом введёт в эксплуатацию ветроэлектростанции общей мощностью порядка 1,2 ГВт.

АО «НоваВинд» - дивизион Росатома, основная задача которого – консолидировать усилия Госкорпорации в передовых сегментах и технологических платформах электроэнергетики. В контуре НоваВинд сосредоточено управление всеми компетенциями Росатома в ветроэнергетике – от проектирования и строительства до энергетического машиностроения и эксплуатации ветроэлектростанций.