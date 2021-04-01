 
Компании

Электроэнергия и мощность Кармалиновской ветроэлектростанции Росатома поступила на оптовый рынок

Электроэнергия и мощность Кармалиновской ветроэлектростанции Росатома поступила на оптовый рынок

1 апреля 2021, 13:00
Рубрика: Компании
Метки: ВЭС, НОВАВИНД, РОСАТОМ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "НоваВинд"

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
173

С 1 апреля 2021 года Кармалиновская ВЭС начала поставлять электроэнергию и мощность на ОРЭМ (оптовый рынок электроэнергии и мощности).

Кармалиновская ВЭС, расположенная в Ставропольском крае, с установленной мощностью 60 МВт состоит из 24 ветроэнергетических установок. Степень локализации оборудования объекта, подтвержденная Министерством промышленности и торговли РФ, составила 68%.

«В 2020 году наше серийное производство компонентов и узлов ВЭУ в Волгодонске вышло на проектную мощность, и Кармалиновская ВЭС уже укомплектована оборудованием, полностью произведенным на территории России. При реализации этого проекта мы увеличили необходимый уровень локализации. Имея отработанную цепочку поставок и собственное производство, я с уверенностью могу сказать, что мы готовы к выполнению требований новой программы поддержки развития ВИЭ (ДПМ 2.0) по дальнейшему углублению локализации, экспорту оборудования и услуг»- отметил Александр Корчагин, генеральный директор АО «НоваВинд».

В настоящее время Росатом осуществляет реализацию программы строительства ВЭС еще на трех площадках в Ставропольском крае и Ростовской области. Всего, до 2024 г., Росатом введёт в эксплуатацию ветроэлектростанции общей мощностью порядка 1,2 ГВт.

 

АО «НоваВинд» - дивизион Росатома, основная задача которого – консолидировать усилия Госкорпорации в передовых сегментах и технологических платформах электроэнергетики. В контуре НоваВинд сосредоточено управление всеми компетенциями Росатома в ветроэнергетике – от проектирования и строительства до энергетического машиностроения и эксплуатации ветроэлектростанций.

 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: АО "НоваВинд"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Компании
Сегодня ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ отмечает День рождения завода 01.04.2021
Сегодня ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ отмечает День рождения завода
ПО Энергокомплект исполнилось 29 лет! 01.04.2021
ПО Энергокомплект исполнилось 29 лет!
Оборонка, нефтянка, судостроение и геофизика. “Москабельмет” рассказал о планах развития на ближайши... 31.03.2021
Оборонка, нефтянка, судостроение и геофизика. “Москабельмет” рассказал о планах развития на ближайши...
Хотите верьте – хотите нет… 01.04.2021
Хотите верьте – хотите нет…
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир RusCable Live
+