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Готовность "Северного потока - 2" на 31 марта составила 95%

Готовность Северного потока - 2 на 31 марта составила 95%

1 апреля 2021, 13:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: СЕВЕРНЫЙ ПОТОК - 2, Nord Stream 2
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 
Источник: ТАСС

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Готовность "Северного потока - 2" в настоящее время составляет 95%, сообщили журналистам в компании-операторе проекта Nord Stream 2 AG.

"На 31 марта уложено 2339 км (из 2460 км) или 95% газопровода "Северный поток - 2". Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода", - сказали в компании.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но с декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы.

Трубоукладочная баржа "Фортуна" в декабре 2020 года построила 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии, сейчас ведет укладку "Северного потока - 2" в территориальных водах Дании.

В начале марта Nord Stream 2 AG сообщил, что к "Фортуне" присоединится судно-трубоукладчик "Академик Черский". Вечером 31 марта после ходовых и предэксплуатационных испытаний, которые судно проводило у берегов Калининградской области, "Черский" прибыл к месту проведения работ по укладке газопровода "Северный поток - 2".

Фото: © EPA-EFE/CLEMENS BILAN

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Источник: ТАСС

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