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На северо-востоке Подмосковья построят предприятие вибропрессованных изделий

В Московской области появится завод по производству вибропрессованных изделий. Строительство предприятия компании ООО «Техностром-Центр» ведется в г.о. Щелково.

На заводе будут работать две производственные линии испанской фирмы «Poyatos» с общим объемом до 1000 поддонов различных вибропрессованных изделий в сутки. Также на площадке будет организована линия по производству сухих строительных смесей с объемом до 250 тонн смесей в сутки.

«Общий объем инвестиций в проект компании составит около 650 млн рублей. В течение 2021-2022 гг. на предприятии будет создано до 150 рабочих мест для жителей региона», - рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Первая очередь завода будет запущена в мае текущего года, линяя по изготовлению сухих смесей - в августе 2021 года. Вторая очередь основного производства запланирована на апрель 2022 года.

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Источник: Портал Правительства Московской области

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