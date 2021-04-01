Строительство ЛЭП через Рокский тонель начнется в ближайшее время и решит проблему пербоев электроснабжения в Южную Осетию, заявил в интервью ГТРК «ИР» глава кабмина Геннадий Бекоев.

«Проектная документация и экспертное заключение по объекту готовы. Работы по прокладке кабеля и последующему присоединению к объектам электрических сетей Южной Осетии должны быть начаты в ближайшее время, как только позволят погодные условия. Пока доступ к участку на северном портале затруднен из-за большого снежного покрова. На данный момент проходят технические согласования в рамках договора о техническом присоединении резервной ЛЭП к электрохозяйству республики», – отметил Геннадий Бекоев.

Глава правительства также пояснил предысторию вопроса обеспечения республики бесперебойным электричеством.

«Руководство республики работает над решением данного вопроса с 2018 года. Он обсуждался на разных уровнях, в том числе, и с Министерством по делам Северного Кавказа. Первоначально, наряду с другими вариантами, речь шла и о приобретении электрогенератора мощностью 22,5 МВт. Но, изучив ситуацию, мы с российскими коллегами пришли к выводу, что только перебазирование станции в Южную Осетию обойдется в сумму около 500 млн рублей, ежегодная эксплуатация и содержание – около 200 млн, а один киловатт-час производимой электроэнергии будет стоить не менее 18 рублей. Тогда совместно с Министерством по делам Северного Кавказа и Министерством энергетики РФ, которое возглавлял Александр Новак, посодействовавший скорейшему решению вопроса, остановились на варианте строительства ЛЭП через тоннель. Проект трудоемкий, технически сложный, но наиболее актуальный и приемлемый для надежного и безопасного электроснабжения республики. Новая ЛЭП станет основным источником электроэнергии, а та линия, которым мы пользуемся сегодня, останется резервной. Тем самым мы решим не только вопрос безопасности электроснабжения, но и улучшим инвестиционную привлекательность республики, активизируем развитие бизнеса», – сказал Геннадий Бекоев.

Напомним, что фактический объем работ по проведению кабеля через Рукский тоннель и его присоединению к электросетям республики планируется завершить в 2021 году. Строительство ведется в рамках Инвестпрограммы содействия соцэкономразвитию РЮО, финансирование проекта разбито на три года. Ориентировочная стоимость объекта 760 млн рублей, в этом году будет выделено 212 млн рублей.

Ныне действующая ЛЭП «Северный портал-Дзау», протяженностью 33 км, проходит через труднодоступные участки горной местности, что делает ее функционирование уязвимым и затрудняет обслуживание.

