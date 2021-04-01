Для стимулирования жилищного строительства в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах построят 14 объектов социальной, дорожной и транспортной инфраструктуры. Все они прошли отбор и согласованы Минстроем России для реализации с привлечением средств федерального бюджета до 2024 года.

В Дальневосточном федеральном округе в 2021 году запланировано выйти на завершающую стадию строительства детской поликлиники на 400 мест в прибрежном районе г. Хабаровска, а также завершить работы по строительству, реконструкции и расширению систем водоснабжения и канализации в г. Благовещенске.

В Сибирском федеральном округе благодаря программе «Стимул» появится 12 объектов. Из них в Новосибирской области – две школы на 1925 учеников, три дороги в Омской области, автодорога в Алтайском крае. В Томской области построят автодорогу, в Республике Тыва – инженерные сети. В Кемеровской области предусмотрено строительство двух дорог и по одному объекту инженерной инфраструктуры и водоснабжения.

Всего по программе «Стимул» до 2024 года будет вестись работа по 177 объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, из них 165 объектов – в 2021 году. В Приволжском федеральном округе планируется строительство 47 объектов, в Центральном – 45, Уральском – 27, Южном – 13. На территории Сибирского федерального округа запланировано строительство 12 объектов, 11 – в Северо-Западном, 20 – в Северо-Кавказском, двух – в Дальневосточном.

Программа «Стимул» входит в федеральный проект «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда». Благодаря «Стимулу» повышается доступность социальных и иных инфраструктурных объектов для населения, сокращаются финансовые и временные издержки застройщиков, ускоряются темпы реализации жилищных проектов. По этой программе в стране строятся: школы, детские сады, медучреждения, автомобильные дороги, а также подводятся инженерные коммуникации в новых жилых микрорайонах.