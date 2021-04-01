У Садового кольца построят многофункциональный комплекс

Банк ДОМ.РФ профинансирует строительство многофункционального комплекса «Летниковская» в центре Москвы. Застройщиком проекта выступает Группа «Эталон», размер кредитной линии составит 13,6 млрд руб., сообщили «Стройгазете» в пресс-службе фонда.

Средства проектного финансирования застройщик направит на строительство 4 корпусов на участке площадью 2,65 га. Их возведут рядом с Садовым кольцом, вблизи Павелецкого и Тульского деловых районов.

«МФК «Летниковская» станет первым проектом, на который Банк ДОМ.РФ откроет кредитную линию Группе «Эталон». Мы уверены, что в ближайшее время сможем существенно увеличить портфель совместных проектов», – рассказала вице-президент Банка ДОМ.РФ Анна Авдокушина.

По данным портала наш.дом.рф, сегодня более 55% жилья (8,8 млн кв. метров) в Москве строится с использованием проектного финансирования. Всего в регионе возводится 15,9 млн кв. метров жилья.