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Камчатские власти подсчитали, в какую сумму обойдется ЛЭП до "Трех вулканов"

Камчатские власти подсчитали, в какую сумму обойдется ЛЭП до Трех вулканов

1 апреля 2021, 09:48
Рубрика: Инвестиции
Метки: КАМЧАТКА, ИНФРАСТРУКТУРА, ЛЭП
Отрасль: Строительство Электроэнергетика 
Источник: kam24.ru

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По данным властей Камчатки, строительство двух ЛЭП протяженностью 51,4 километра до парка «Три вулкана» обойдется в 2 миллиарда 827 миллионов рублей. Строить линии электропередачи будет «Камчатскэнерго». Предприятию также предстоит соорудить подстанцию с установкой двух трансформаторов на общую сумму 837 миллионов 710 тысяч рублей.

В энергокомпании ИА «Кам 24» пояснили, что проект ЛЭП будет готовиться в этом сезоне, весной следующего года планируется начать работы.

Туристический парк «Три вулкана» бизнесменов Владимира Потанина и Сергея Бачина планируют построить в районе вулканов Мутновский, Вилючинский и Горелый, на юге Камчатки. Проект включает гостиницу на тысячу номеров, горнолыжные трассы и канатную дорогу на вулкане Вилючинский. Кроме того, в планах строительство инфраструктуры водного туризма в бухте Вилючинской.

Под реализацию объекта летом прошлого года власти изменили границы заказника регионального значения «Южно-Камчатский», что вызвало нарекания ЮНЕСКО.

Ранее сообщалось, что проект оценивается примерно в 39 миллиардов рублей, из которых 15 миллиардов вложат предприниматели. Кроме самого парка он включает строительство асфальтированной дороги до объекта и энергетической инфраструктуры.

 

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Источник: kam24.ru

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