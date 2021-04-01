Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание по вопросам развития инфраструктуры Северного морского пути, в том числе организации регулярных судоходных контейнерных линий и каботажных перевозок.

Открывая совещание, Юрий Трутнев напомнил, что Правительство уделяет большое внимание развитию Арктической зоны России. В последние несколько лет приняты такие стратегически важные документы, как Указ Президента «Об основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года» и «Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации». Разработана и внесена в Правительство новая государственная программа развития региона. Масштабному реформированию подверглись законы, регулирующие арктическую предпринимательскую деятельность, благодаря чему российская Арктика стала крупнейшей в мире экономической зоной.

Активизировалась работа по развитию Северного морского пути: за последние пять лет объём перевозок по нему увеличился в 5,5 раз, и в прошлом году составил 33 млн тонн.

«Необходимо помнить, для чего мы это делаем. Наша первоочередная задача – создать комфортные условия для жизни и работы людей в Арктике. В силу суровых климатических условий, низкой плотности транспортной инфраструктуры, недостаточной протяжённости железных дорог, автомобильных дорог с твёрдым покрытием морские и речные перевозки часто становятся безальтернативным вариантом доставки грузов в отдалённые северные регионы, осуществления северного завоза, вывоза добытых в Арктической зоне ресурсов», – отметил Юрий Трутнев.

Согласно Указу Президента необходимо довести объём перевозок до 80 млн тонн к 2024 году. Как считает Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, стратегической задачей и возможностью для России является превращение Северного морского пути в международный конкурентный транспортный коридор, который позволит реализовать преимущества в расстоянии и сроках доставок как транзитных грузов между Азией и Европой, так и активизировать доставку грузов между регионами Российской Федерации, таким образом способствуя развитию городов, населённых пунктов и экономических проектов на севере страны.

«Краеугольным камнем и основным компонентом мировой морской торговли и логистики являются контейнерные перевозки. В связи с развитием российского ледокольного флота, удлинением периода навигации, теми мерами, которые Правительство предпринимает по развитию Северного морского пути, просматривается возможность организации транспортировки конкурентоспособных контейнерных грузов, в том числе каботажных перевозок по этому маршруту», – заметил он.

На совещании рассматривались меры государственной поддержки морских перевозок между субъектами Федерации, имеющими непосредственное отношение к Северному морскому пути, а также расположенными на прилегающих к нему территориях. Обсуждалось формирование в пилотном режиме регулярного контейнерного маршрута и организация каботажных перевозок.

«Важно реализовать пилотный регулярный маршрут, организовать каботажные перевозки с тем, чтобы показать всему миру, что это работает. И, таким образом, поменять отношение участников рынка, в том числе стивидорных и страховых компаний к этому маршруту – не как к сложному и чему-то необычному, а сделать Северный морской путь стандартным мейнстримовым маршрутом», – сообщил Алексей Чекунков.

Предложения о создании регулярного контейнерного маршрута в пилотном режиме было поддержано главами регионов.

«Это позволит учесть потребность арктических и дальневосточных регионов на морском пути от Санкт-Петербурга до Владивостока в модернизации морской и прибрежной инфраструктуры с созданием западного и восточного центров управления грузами по СМП», – пояснил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Было отмечено, что контейнерные перевозки по Северному морскому пути уступают по экономической эффективности транспортировке грузов через Суэцкий канал, однако имеют достаточную рентабельность, чтобы быть реализованными на принципах государственно-частного партнерства и стать основой для получения масштабной макроэкономической отдачи.

«Северный морской путь короче, и провозка грузов по нему не должна быть дороже. Если для этого потребуется какая-то отдельная государственная программа, отдельная поддержка, то это надо сделать», – заметил Юрий Трутнев.

Вице-премьер поручил Минвостокразвития и госкорпорации «Росатом» провести анализ стоимости перевозок по Северному морскому пути и представить в Правительство предложения, обеспечивающие конкурентоспособную себестоимость.

Ещё одним вопросом обсуждения стала перевозка рыбной продукции с Дальнего Востока в центральные регионы страны. По мнению президента группы «Рускон» Сергея Берёзкина, отдельной сложностью перевозок является нехватка рефрижераторных контейнеров, необходимых для транспортировки рыбной продукции – ключевой номенклатуры грузов с Дальнего Востока.

«Считаем, что целесообразно развивать каботажные перевозки через создание регулярной контейнерной линии по Северному морскому пути, которая может быть реализована при комплексной государственной поддержке и координации всех участников процесса», – уточнил он.

Как напомнил заместитель генерального директора «Росатома» – директор дирекции СМП Вячеслав Рукша, госкорпорацией организованы экспериментальные рейсы атомного лихтеровозова «Севморпуть» для перевозки контейнеризированной рыбопродукции по Северному морскому пути. В 2019 году было перевезено 8,5 тыс. тонн в 204 рефрижераторных контейнерах и 66 контейнеров с другими грузами из Петропавловска-Камчатского в Санкт-Петербург. В 2020 году – более 6,5 тыс. тонн в 206 рефрижераторных контейнерах из порта Восточный и Петропавловска-Камчатского в Санкт-Петербург. Во время этих экспериментальных рейсов были зафиксированы проблемные аспекты, не позволяющие выйти на необходимую экономическую эффективность морских перевозок для судовладельца. Это, в том числе, отсутствие постоянной загрузки с запада на восток для судов, осуществляющих перевозку рыбы из ДФО в центральные регионы России по Северному морскому пути, в результате чего суда вынуждены осуществлять переход в балласте; отсутствие постоянной загрузки рыбопродукцией с востока на запад из-за постоянно меняющейся ситуации на рынке перевозок и недостаточная ответственность грузоотправителей за отказ от отправки рыбопродукции по Севморпути. Среди других препятствий для развития каботажных перевозок – недостаточно развитая инфраструктура морских портов в непосредственной близости от границ СМП для единовременной обработки крупных партий рефрижераторных контейнеров.

Минвостокразвития, Минтрансу и Минпромторгу совместно с заинтересованными организациями поручено представить прогноз потребности в рефрижераторных контейнерах. Госкорпорации «Росатом» поручено представить в Правительство предложения по установлению ответственности грузоотправителей за отказ от отправки по Северному морскому пути. Минвостокразвития рассмотрит возможность расширения механизма «квоты в обмен на инвестиции» для увеличения объёмов перевозки рыбной продукции с Дальнего Востока в центральные регионы страны и стимулирования производства рефрижераторных контейнеров.

Обсуждались предложения по совершенствованию механизмов северного завоза в районы Крайнего Севера и приравненные к ним места. «Северный завоз – то, от чего зависит обеспечение удалённых регионов нашей страны. Надо посмотреть всю цепочку, все затраты, все препятствия и внести предложения, чтобы этот механизм работал в интересах граждан», – заявил вице-премьер и поручил Минэкономразвития и Минвостокразвития представить в Правительство предложения по эффективному использованию северного завоза.

Также Юрий Трутнев поручил «Росатому» представить в Правительство предложения по возможному установлению регулярного расписания проводки по Северному морскому пути. «Такое расписание позволит грузоотправителям понять, в какие сроки формируются караваны, чтобы не нужно было просить, писать заявки, а можно было бы заявиться на уже сформированный караван», – пояснил он.

Подводя итоги совещания, вице-премьер отметил, что работа над развитием Северного морского пути как международного конкурентного коридора продолжится в плановом режиме. «Северный морской путь становится всё больше по количеству провозимых грузов и всё длиннее с точки зрения навигационного периода. Но сделать всё для того, чтобы этот проект состоялся, а маршрут стал действительно конкурентным транспортным коридором, нужно достаточно много», – подчеркнул он.

В совещании приняли участие Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачев, заместитель генерального директора ГК «Росатом» – директор дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша, президент группы «Рускон» Сергей Берёзкин, заместитель исполнительного директора по безопасности судоходства ПАО «Ленское объединённое речное пароходство» Максим Барбашев, губернатор Республики Коми Владимир Уйба, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, специальный представитель ГК «Росатом» по вопросам развития Арктики, заместитель председателя Государственной комиссии по вопросам развития Арктики Владимир Панов.