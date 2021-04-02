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БХК получил разрешение на строительство газохимического комплекса в Усть-Луге

БХК получил разрешение на строительство газохимического комплекса в Усть-Луге

2 апреля 2021, 16:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство Нефтегазовая промышленность 
Источник: ТАСС

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ООО "Балтийский химический комплекс" (БХК) получило разрешение на строительство газохимического комплекса (ГХК) в составе комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге Ленинградской области. Об этом говорится в сообщении "Русгаздобычи".

"Сегодня в рамках проекта ГХК ведется строительство инфраструктурных объектов - подъездных дорог и временного жилого городка. Завершена подготовка площадки к началу строительно-монтажных работ. В апреле начинаем строить газохимический комплекс", - приводятся у сообщении слова главы "Русгаздобычи" Константина Махова.

Проект реализуется при поддержке государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.

"Получение разрешения на строительство объектов комплекса позволит в запланированные сроки приступить к строительно-монтажным работам, финансирование которых может осуществляться в том числе за счет кредитных средств ВЭБ.РФ. Финансовая поддержка ВЭБ.РФ первоначального этапа проекта повышает его кредитное и инвестиционное качество, позволяет структурировать долговое финансирование, в том числе с привлечением международных банков и финансовых организаций", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя - члена правления ВЭБ.РФ Николая Цехомского.

Как сообщалось, в первом квартале проект прошел государственную экологическую и главную государственную экспертизы по проектам газоперерабатывающего и газохимического комплексов, подписан документ об основных условиях EPSS-контракта в рамках ГПК, получено разрешение на строительство для объектов ГХК.

О проекте

"Русгаздобыча" и "Газпром" реализуют проект создания комплекса по переработке и сжижению природного газа в районе п. Усть-Луга (оператор - компания специального назначения "Русхимальянс"). Это якорный проект формируемого в регионе крупного газоперерабатывающего и газохимического кластера.

Предприятие станет самым мощным по объему переработки газа в России и крупнейшим по объему производства сжиженного природного газа в регионе Северо-Западной Европы (13 млн тонн в год). Помимо СПГ товарной продукцией будут этановая фракция, сжиженные углеводородные газы и пентан-гексановая фракция.

Строительство технологически связанного с комплексом газохимического предприятия обеспечит "Русгаздобыча". Предприятие будет перерабатывать получаемый с газоперерабатывающего комплекса этан и ежегодно производить до 3 млн тонн полиэтилена различных марок.

Действующие долгосрочные договоры гарантируют сырьевое обеспечение КПЭГ на срок не менее 20 лет.

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Источник: ТАСС

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