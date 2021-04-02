В Южном федеральном округе благодаря программе «Стимул» построят два детских сада, две школы, шесть дорог и два объекта водоснабжения. Программа позволит создать 600 новых мест для дошкольников и 1900 – для учащихся общеобразовательных учреждений, а также построить улично-дорожную сеть с надземным пешеходным переходом и не только.

В Волгоградской области благодаря программе «Стимул» до 2023 года запланировано строительство двух дорог и школы на 800 учеников, в Краснодарском крае – двух детских садов на 600 мест и школы на 1100 учащихся.

Строительство двух объектов водоснабжения и водоотведения предусмотрено в Республике Калмыкия. В Ростовской области построят четыре новые автодороги.

Кроме того, для улучшения транспортной и пешеходной доступности в Республике Крым запланировано строительство улично-дорожной сети с надземным пешеходным переходом через объездную дорогу г. Симферополя.

Все мероприятия направлены на стимулирование жилищного строительства в регионах.

Всего по программе «Стимул» до 2024 года будет вестись работа по 177 объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, из них 165 - в 2021 году. В Приволжском федеральном округе планируется строительство 47 объектов, в Центральном – 45, Уральском – 27, Южном – 13. На территории Сибирского федерального округа запланировано строительство 12 объектов, 11 – в Северо-Западном, 20 – в Северо-Кавказском, двух – в Дальневосточном.

Программа «Стимул» входит в федеральный проект «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда». Благодаря «Стимулу» повышается доступность социальных и иных инфраструктурных объектов для населения, сокращаются финансовые и временные издержки застройщиков, ускоряются темпы реализации жилищных проектов.

По этой программе в стране строятся школы, детские сады, медучреждения, автомобильные дороги, а также подводятся инженерные коммуникации в новых жилых микрорайонах.