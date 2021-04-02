В Новой Москве построят коттеджный поселок

Троицком административном округе запланировали построить коттеджный поселок. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Жилые дома возведут на участке площадью 17,7 га по адресу: пос. Михайлово-Ярцевское, вблизи д. Лужки. Проектом предусмотрены объекты индивидуального жилищного строительства (ИЖС) общей площадью 50,9 тыс. кв. метров и детский сад на 100 мест.

Кроме того, на территории построят коммунальные объекты площадью 1,14 тыс. кв. метров. На территории разместятся спортивные и детские площадки.