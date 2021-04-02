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Заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ

Заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ

2 апреля 2021, 09:30
Рубрика: Компании
Метки: АЛЮР
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: ООО "Кабельный завод "АЛЮР"

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Согласно постановлению Правительства России № 616, устанавливающему с 1 мая 2020 г. запрет на допуск иностранных промышленных товаров, работ и услуг в целях осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, Министерством промышленности и торговли Российской Федерации разработан реестр отечественной промышленной продукции, который формируется и ведется с использованием государственной информационной системы промышленности (ГИСП). Основанием для включения продукции в реестр является заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории России, выданное Минпромторгом России.

Рады сообщить, что вся продукция ООО «Кабельный завод «АЛЮР» включена в реестр в соответствии с Заключением о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ №24286-05 от 29.03.2021 г. Данный статус дает возможность получения льгот на рынке государственных закупок не только компанией, но также партнерами по товаропроводящей цепочке и является существенным конкурентным преимуществом.  

Дополнительную информацию можно получить на сайте Минпромторга, используя поиск, по ссылке https://gis.gov.ru/pp719v2/pub/res/.

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Источник: ООО "Кабельный завод "АЛЮР"

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