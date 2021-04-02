Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко рассказал о программе развития сети кампусов на территории России, которая создаётся по поручению Президента России.

«По поручению Президента Правительство готовит комплекс мероприятий по созданию кампусов мирового уровня. До 2030 года в России будет создана сеть университетских кампусов. Строительство современных студенческих городков не только даст новые возможности для повышения уровня научно-исследовательской работы и качества образования, но также поспособствует развитию прилегающих к кампусу территорий, обеспечит культурное взаимопроникновение городской и университетской среды. Современный кампус – это многофункциональные трансформируемые образовательные и библиотечные пространства, объекты спортивной инфраструктуры, культурно-досуговые пространства и многое другое», – сообщил вице-премьер.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков подчеркнул, что в 2022 году начнётся реализация трёх масштабных проектов:

«Мы рассчитываем уже в следующем году начать активное строительство трёх объектов. В Академгородке появится современный учебный кампус Новосибирского госуниверситета, в Пучково Калужской области мы планируем создание нового студгородка, в Москве на базе МГТУ имени Баумана будут созданы более полутора десятков междисциплинарных научных кластеров. Мы должны создать не просто места проживания обучающихся, а сформировать современное и комфортное пространство, где будут предусмотрены отдельные площади для организации учебного и внеучебного процесса, а главное – условия для научного творчества и самореализации в сфере исследований и разработок.

По словам министра, в ближайшие четыре года на развитие инфраструктуры образовательных организаций высшего образования будет направлено более 36 млрд рублей. Всего будет построено 36 объектов общей вместимостью 23 644 места.

Предполагается, что помимо строительства новых кампусов ежегодно, в том числе в рамках национального проекта «Наука и университеты», будет осуществляться капитальный ремонт и реконструкция существующих жилых объектов вузов.

В этом году планируется ввод в эксплуатацию 4 объектов на 3490 мест: общежития МГИМО на 1898 мест, Балтийского федерального университета на 700 мест; Самарского государственного социально-педагогического университета (392 места) и Псковского государственного университета (500 мест). Ожидается также досрочный ввод в эксплуатацию 5 общежитий общей площадью 63 197 кв. м Чеченского госуниверситета (868 мест), МФТИ (479 мест), Казанского энергетического госуниверситета (376 мест), Ивановского государственного энергетического университета имени В.И.Ленина (403 места); Сочинского государственного университета (320 мест).

Развитие Академгородка

В Новосибирске на территории Академгородка создадут современный учебный кампус на базе Новосибирского национального исследовательского государственного университета (НГУ).

Общий бюджет проекта оценивается в 7,44 млрд рублей и предусматривает строительство 7 объектов общей площадью более 70 тыс. кв. м, в том числе комплекс общежитий на 690 мест, СУНЦ и Досуговый центр НГУ, Студенческий проектный центр НГУ с научной библиотекой, Учебно-научный центр Института медицины и психологии В.Зельмана НГУ и Научно-исследовательский центр.

Калужский студгородок

Составить представление о том, какими станут новые студгородки, можно на примере проекта строящегося калужского кампуса в Пучково. За счёт федерального бюджета возводятся административные и учебно-лабораторные здания для Калужского филиала МГТУ им. Н.Э.Баумана. Высота жилых корпусов не будет превышать четырёх этажей, студенты будут жить по двое, а для семей аспирантов предоставят отдельные комнаты с кухонными модулями. Кроме спален в общежитиях оборудуют зоны отдыха и работы, прачечные, камеры хранения и др. На территории студгородка будет работать спортивный комплекс с 50-метровым бассейном, залами для командных игр, теннисным кортом и тренажёрным залом. Кроме того, в студгородке построят досуговый центр, где будут устраивать кинопоказы, выставки, театральные постановки и другие мероприятия. Жилые и учебные корпуса будут связаны крытыми галереями с административным зданием, в котором будут расположены офисы сотрудников вуза, кафе, сервисы.

Новый кампус в Москве

Также для МГТУ им. Н.Э.Баумана строятся новые корпуса в Москве. Кампус займёт 9,3 га. На этой территории будут созданы более полутора десятков междисциплинарных научных кластеров, многофункциональные трансформируемые образовательные и библиотечные пространства, комплекс современных общежитий на 2300 студентов, объекты спортивной инфраструктуры, культурно-досуговые пространства и многое другое. Запланированное увеличение площадей университета позволит Минобрнауки России совместно с правительством Москвы создать в городе цельный современный кампус мирового уровня.

Создание сети университетских кампусов, запланированное на 2022–2030 годы, ведётся в соответствии с поручением Президента Российской Федерации по итогам встречи с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества от 17 марта 2021 года №Пр-419. Новые студенческие городки должны появиться при образовательных организациях, расположенных в субъектах, отнесённых к приоритетным и приграничным геостратегическим территориям Российской Федерации.