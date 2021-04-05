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Трансформаторная подстанция загорелась в Новосибирске

Трансформаторная подстанция загорелась в Новосибирске

5 апреля 2021, 15:45
Рубрика: Происшествия
Метки: ПОЖАР, ЗАМЫКАНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: tayga.info

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Трансформаторная подстанция загорелась днем 5 апреля на улице Тайгинской в Калининском районе Новосибирска. Пожарные расчеты прибыли на место через несколько минут после сигнала, но тушение объекта началось после его обесточивания.

«15:19 пожарно-спасательные подразделения города Новосибирска реагировали на сообщения о пожаре на трансформаторной подстанции по улице Тайгинская. Через 5 минут первые пожарно-спасательные подразделения были на месте вызова, — сообщили в пресс-службе регионального МЧС. — Горит подстанция на площади 30 кв. метров. Получив разрешение от администрации, после отключения электроснабжения приступили к тушению данного пожара, в 16:16 пожар локализован на площади 30 м квадратных. По оперативной информации погибших и пострадавших нет».

По данным новосибирской карты отключений, в Калининском районе нет электричества в 58 жилых домах по улицам Краузе, Земнухова, Писемского и других.

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Источник: tayga.info

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