Вышел свежий номер журнала RusCable Insider, и это значит, что пришло время освежить в памяти отраслевые события прошлой недели и найти время в своем насыщенном трудовом дне на чтение нескольких лонгридов. Что читаем на этот раз?

Скачать PDF. RusCable Insider Digest №216 от 5 апреля 2021 года

«Москабельмет» рассказал о планах развития на ближайшие пять лет. Генеральный директор ГК «Москабельмет» Павел Моряков в своем интервью для Московской торгово-промышленной палаты рассказал о планах развития предприятия и кабельного рынка на ближайшие пять лет. Павел Валерьевич рассказал о том, как ему удалось вывести компанию из убыточного состояния и добиться постоянства в прибыли.

Джон Сюй из Hengtong Group дал интервью порталу RusCable.Ru. Компания Hengtong существует на рынке более 30 лет и имеет очень много направлений. Основной бизнес, благодаря которому компания известна и успешна, – это оптическое волокно и кабель, производство оптических преформ и оптических кабель-материалов. Подводные кабели – это одно из основных направлений Hengtong, которое востребовано в России. На данный момент в портфеле компании уже есть реализованные проекты на юге и востоке страны. Например, проекты поставки для компании «Роснефть» и подводные оптические кабели для «Ростелекома».

Борьба с контрафактом должна быть системной. Такое решение приняла Ассоциация «Электрокабель», сказал, выступая на конференции «Кабельная промышленность для отечественных отраслей экономики», заместитель генерального директора Ассоциации «Электрокабель» Алексей Каукиайнен. В докладе «Новые методы борьбы с фальсифицированной кабельной продукцией» на ключевой отраслевой выставке Cabex он подчеркнул, что новым и эффективным инструментом в формировании системного подхода является создание единого и для потребителя и для производителя классификатора кабельно-проводниковой продукции.

На конференции «Кабельная промышленность для отраслей экономики России», проходившей в рамках выставки Cabex-2021, президент Ассоциации «Электрокабель» Максим Третьяков подвел итоги работы кабельной промышленности России и СНГ за минувший год и дал прогноз на 2021–2022 годы. На 11-12 страницах журнала можно найти ключевые моменты этого выступления.

Портал ЭНЕРГОСМИ.ру на этой неделе предлагает окунуться в историю. На рубеже XX века Томас Эдисон изобрел батарею с необычной способностью производить водород. Теперь, 120 лет спустя, аккумулятор вступает в свои права. Эдисон оснастил свой автомобиль аккумулятором нового типа, который, как он надеялся, вскоре будет питать автомобили по всей стране: никель-железный аккумулятор. Что было дальше, читайте на 14 странице журнала.

А Elektroportal.ru решил разобраться, что находится внутри автоматического выключателя. Главными функциями автоматических выключателей являются коммутационная и защитная. Во всех современных электрощитах есть автомат, который представляет собой электротехническое коммутационное устройство, предназначенное для защиты кабелей от токов, превышающих пороговое значение. Благодаря такой защите удается предотвратить повреждение жил кабелей при возникновении короткого замыкания (КЗ). Главной задачей автомата является защита кабельной линии от последствий, возникающих в результате протекания токов КЗ.