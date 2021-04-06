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На территории ОЭЗ "Алабуга" реализуют пять проектов на сумму более 9 миллиардов рублей

На территории ОЭЗ Алабуга реализуют пять проектов на сумму более 9 миллиардов рублей

6 апреля 2021, 15:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ОЭЗ АЛАБУГА, ИНВЕСТИЦИИ, ПРОИЗВОДСТВО, ТАТАРСТАН
Источник: business-gazeta.ru

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Фото: tatarstan.ru

На территории делового центра ОЭЗ «Алабуга» прошло заседание наблюдательного совета с участием президента РТ Рустама Минниханова и руководителя агентства инвестиционного развития Татарстана Талии Минуллиной.

В рамках заседания было рассмотрено пять инвестиционных проектов, предполагающих открытие производств на территории особой экономической зоны.

«Сегодня мы рассмотрели пять проектов на общую сумму инвестиций более 9 миллиардов рублей. Во времена финансовой нестабильности частные инвестиции приобретают особую роль в экономике», — приводит слова Минуллиной пресс-служба АИР РТ.

В частности, совет изучил инвестиционный проект АО «Аконит-А» по производству металлических конструкций объемом 4,8 т в год. Компания планирует разместить на территории ОЭЗ «Алабуга» производство общей площадью 14 480 кв. метров. Общий объем инвестиций составил 766,75 млн рублей, будет создано 103 рабочих места.

ООО «РариТЭК СПГ» представило проект по производству сжиженного природного газа в объеме 23 708 т в год. Общий объем инвестиций в проект составит 800 млн рублей, предполагается создать 38 рабочих мест. Производственные мощности компания планирует разместить на земельном участке на территории ОЭЗ общей площадью 1,9 гектара.

Следующий проект от ООО «Сибтрак» предполагает производство специализированных грузовых транспортных средств на территории «Алабуги». Планируемый объем производства ТС составит 500 единиц в год. Общий объем инвестиций — 1,9 млрд рублей, будет создано 122 рабочих места.

ООО «Хухтамаки Файбер Алабуга» представило проект по производству экологически безопасной и биоразлагаемой упаковки для яиц из бумажного волокна. Объем частных инвестиций составит 1,4 млрд рублей, планируется создать 35 рабочих мест. Предполагается изготовление 130 млн упаковок в год.

Кроме того, был представлен проект по дальнейшему развитию производства «Данафлекс — Алабуга» — создание нового завода по перерабатываемой упаковке. Объем инвестиций — 4,5 млрд рублей, дополнительно создадут 230 рабочих мест.

Все пять проектов получили одобрение членов наблюдательного совета особой экономической зоны «Алабуга».

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Источник: business-gazeta.ru

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