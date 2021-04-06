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В Благовещенске началось строительство канатной дороги в Китай

В Благовещенске началось строительство канатной дороги в Китай

6 апреля 2021, 13:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, КИТАЙ
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

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В Благовещенске началось строительство канатной дороги над рекой Амур, которая свяжет российский город с китайским Хэйхэ. Первую сваю на российском берегу вбили во вторник, сообщает корреспондент ТАСС.

"Сегодня генеральный подрядчик международной трансграничной канатно-подвесной дороги через реку Амур между городами Благовещенск и Хэйхэ начал работы по сооружению свайного основания. На участке оборудована специальная площадка и находится необходимая техника", - сказал исполнительный директор компании "ЗЭД Девелопмент" Владимир Коновалов.

В июле 2019 года на барже, закрепленной на середине пограничной реки Амур между Благовещенском и Хэйхэ, прошла официальная церемония, ознаменовавшая старт реализации международного проекта. Со вторника на территории Благовещенска начнется непосредственно строительный процесс.

Согласно проекту, длина канатной дороги над Амуром между Россией и Китаем составит 973 м. Она будет состоять из четырех линий и работать по маятниковому принципу, как фуникулер, с помощью проложенного над водой троса попасть в соседнюю страну можно будет за шесть минут, вместимость одной гондолы - до 110 человек. Завершить строительство планируется во второй половине 2022 года. Ожидается, что ежегодный поток пассажиров к 2024 году составит 1 млн человек.

Фото: © Екатерина Киселева​/ТАСС

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Источник: ТАСС

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