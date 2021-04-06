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"КосмоКурс", занимавшийся проектом частного космодрома, намерен самоликвидироваться

КосмоКурс, занимавшийся проектом частного космодрома, намерен самоликвидироваться

6 апреля 2021, 14:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: КОСМОКУРС
Источник: interfax.ru

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Компания "КосмоКурс", недавно заявившая о приостановке проекта частного суборбитального космодрома, планирует ликвидироваться.

Как сообщил "Интерфаксу" гендиректор "КосмоКурса" Павел Пушкин, пока компания работает, но "готовность закрыться составляет 99,99%". Сама процедура ликвидации предполагается через несколько месяцев.

"Причины (ликвидации — ИФ) простые: слишком много необходимо проталкивать в части законодательства и организации порядка. А это сроки и риски. На такое денег никто не даст. По сверхлегкой ракете тоже заказчиков не нашлось. Есть шанс, что коллектив "КосмоКурса" возьмет себе "Роскосмос" в рамках своих задач", — сказал он, добавив, что готовность законодательства РФ к реализации частных космических проектов составляет порядка 90%, но этого недостаточно.

Отвечая на вопрос о собственных планах, Пушкин сказал, что пока ничего не планирует. В компании работают 50 конструкторов ракетно-космической техники, и гендиректор выразил пожелание, чтобы "коллектив продолжал развиваться".

Как сообщалось ранее, правительство Нижегородской области, региональная Корпорация развития и ООО "КосмоКурс" в конце февраля 2019 года подписали соглашение о сотрудничестве при реализации инвестпроекта по строительству суборбитального космического комплекса на территории области. Инвестор планировал реализовать проект за счет частных инвестиций в 2020-2025 годах, объем инвестиций в наземную инфраструктуру оценивался в 2,6 млрд рублей.

В марте 2021 года гендиректор "КосмоКурса" сообщил, что компания в связи с невозможностью согласовать частный суборбитальный космодром переключилась на работы по созданию сверхлегкой ракеты для вывода малых спутников связи и дистанционного зондирования Земли грузоподъемностью до 500 кг. Компания искала заказчиков под проект сверхлегкой ракеты среди спутниковых операторов в РФ и федеральных министерств. Работа по проекту суборбитального космодрома в Нижегородской области была приостановлена и переведена в разряд второстепенных.

В рамках фонда "Сколково" ООО "КосмоКурс" занималось созданием многоразового суборбитального космического комплекса для туристических полетов в космос. Суборбитальный космический комплекс должен был состоять из многоразовой суборбитальной ракеты-носителя и многоразового суборбитального космического аппарата, предназначенного для предоставления услуги — космической экскурсии на высоту орбиты Гагарина по незамкнутой траектории. Космическому туристу планировалось предложить полет длительностью 15 минут в составе группы из шести экскурсантов, в котором каждый турист сможет находиться в состоянии невесомости в течение 5-6 минут, свободно перемещаясь внутри кабины суммарным объемом 30 кубометров и имея возможность посмотреть на Землю из космоса в персональный иллюминатор. Цена билета — $200-250 тыс. Высота полета — 180-220 км.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "КосмоКурс" зарегистрировано в июле 2014 года в Москве. Основной вид деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. По данным на 2014 год, гендиректор компании Пушкин владеет 30% долей в "КосмоКурсе", а 70% принадлежит Александру Тукацинскому, который также является совладельцем ООО "Легион" (Москва, основной вид деятельности — подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества) и ООО "Робеон" (Москва). По данным "СПАРКа", Тукацинский ранее, в частности, входил в совет директоров АО "ТМХ".

Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович
 

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Источник: interfax.ru

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