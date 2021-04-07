Кабельному заводу «АЛЮР» исполнилось 25 лет.

Более четверти века компания динамично развивается и к настоящему моменту достигла масштабов одного из крупнейших предприятий по производству кабельной продукции в России, заняв прочную позицию на рынке и заработав доверие клиентов.