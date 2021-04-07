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Кабельному заводу "АЛЮР" исполнилось 25 лет

Кабельному заводу АЛЮР исполнилось 25 лет

7 апреля 2021, 10:24
Рубрика: Компании
Метки: АЛЮР
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: ООО "Кабельный завод "АЛЮР"

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Новости компании

Кабельному заводу «АЛЮР» исполнилось 25 лет.

Более четверти века компания динамично развивается и к настоящему моменту достигла масштабов одного из крупнейших предприятий по производству кабельной продукции в России, заняв прочную позицию на рынке и заработав доверие клиентов.

Мы благодарны всем, кто в этот день рядом с нами: партнерам, друзьям, коллегам - тем, кто помогает нам двигаться вперед и становиться лучше.

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Источник: ООО "Кабельный завод "АЛЮР"

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