 
За рубежом

Первый энергоблок БелАЭС отключат от сети

Первый энергоблок БелАЭС отключат от сети

7 апреля 2021, 17:00
Рубрика: За рубежом
Метки: БЕЛАРУСЬ, БЕЛОРУССКАЯ АЭС, БЕЛАЭС
Отрасль: Атомная промышленность Электроэнергетика 
Источник: ТАСС

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
242

Первый энергоблок БелАЭС 7 апреля будет отключен от сети в рамках проводимых испытаний, сообщает в среду пресс-служба Минэнерго Белоруссии.

"Первый энергоблок БелАЭС сегодня будет отключен от сети. В ближайшие дни специалистам предстоит провести осмотр и оценить эффективность функционирования систем и оборудования перед выполнением завершающих динамических испытаний, предусмотренных программой этапа опытно-промышленной эксплуатации", - сказано в сообщении. Как отметили в ведомстве, эта работа будет выполняться поэтапно с отключением энергоблока от сети.

Строительство АЭС в Белоруссии идет по типовому российскому проекту нового поколения "три плюс" АЭС-2006. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генподрядчиком выступает "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). В ноябре 2020 года первый энергоблок БелАЭС подключили к объединенной энергосистеме страны.

В настоящее время проходит опытно-промышленная эксплуатации первого энергоблока. Это финальная и самая продолжительная проверка энергоблока перед вводом в работу. Минэнерго сообщало, что первый блок БелАЭС уже выработал около 1,8 млрд кВт*ч электроэнергии с момента включения в объединенную энергосистему. Приемка первого энергоблока в эксплуатацию планируется в апреле-мае.

Общая готовность второго энергоблока оценивается в 80%. Ранее сообщалось, что ввод первого блока БелАЭС в промышленную эксплуатацию планируется в первом квартале 2021 года, второго - в 2022 году.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ТАСС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики За рубежом
Системный оператор Финляндии приступает к реализации проекта по укреплению передающей сети в юго-вос... 07.04.2021
Системный оператор Финляндии приступает к реализации проекта по укреплению передающей сети в юго-вос...
Началась реализация энергопроекта CASA-1000 07.04.2021
Началась реализация энергопроекта CASA-1000
Планируется строительство нового трансграничного соединения Aurora Line между Финляндией и Швецией 06.04.2021
Планируется строительство нового трансграничного соединения Aurora Line между Финляндией и Швецией
Эмиратская компания Masdar построит в Узбекистане ветряную электростанцию с мощностью 1,5 ГВт. 06.04.2021
Эмиратская компания Masdar построит в Узбекистане ветряную электростанцию с мощностью 1,5 ГВт.
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Марпосадкабель в прямом эфире! RusCable Live
+