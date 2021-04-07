Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин во вторник, 6 апреля, провел совещание по ситуации на рынке строительных материалов. Ключевой темой мероприятия стали меры по сдерживанию цен на строительные материалы.

Во встрече приняли участие представители Минстроя России, Минпромторга России, Минтранса России, Минэкономразвития России, Минюста России, ФАС России, Росфинмониторинга, Федерального дорожного агентства, ФНС России, подведомственных организаций Минстроя России, крупных корпораций и заводов - производителей металлопродукции.

Ирек Файзуллин отметил, что важной задачей является принятие грамотных рыночных решений по стабилизации цен в строительстве, которые позволят не допустить спада объемов строительства и достигнуть целей национальных проектов и госпрограмм по обеспечению населения жильем.

Сегодня Минстрой России уделяет значительное внимание вопросам ценообразования стройматериалов и проводит активную работу, направленную на стабилизацию цен на рынке. «Мы стремимся найти баланс, сформировать максимально комфортные решения для развития рынка и отрасли, поэтому сегодня Минстрой находится в открытом диалоге со всеми заинтересованными участниками – производителями стройматериалов, застройщиками, профильными ведомствами и отраслевыми объединениями», - подчеркнул Ирек Файзуллин.

Одной из основных мер, позволяющих стабилизировать цены, является возможность заключения прямых контрактов. В ходе совещания представители металлургического сектора выразили готовность работать с застройщиками по прямым долгосрочным контрактам. По данным Ассоциации НОСТРОЙ в настоящее время заключено 370 прямых контрактов строительных компаний с заводами в объеме 441,36 тыс. тонн в рамках реализации государственных (муниципальных) контрактов и количество таких контрактов будет увеличиваться. Минстрой России совместно с Минпромторгом России и Ассоциацией «Русская Сталь» продолжает работу по сбору заявок.

Совместно с Минтрансом России, ФАУ «Главгосэкспертиза России» и Национальным объединением строителей Минстрой России осуществляет еженедельный мониторинг цен по 16 ценообразующим строительным ресурсам, в том числе стали арматурной и стали листовой оцинкованной, используемым при строительстве объектов капитального строительства, который направляется в ФАС России и Минпромторг России с целью принятия оперативных решений в части недопущения необоснованного роста цен на строительные ресурсы.

Для заключенных контрактов и строящихся объектов в условиях изменения цен на стройматериалы важен механизм изменения существенных контрактных условий. Минстроем России подготовлены предложения по внесению изменений Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Законопроект предусматривает возможность изменения существенных условий заключенного контракта при его исполнении в случае резкого увеличения цен на одну и более позицию ценообразующих строительных ресурсов. В настоящий момент документ проходит процедуру согласования. Аналогичные изменения планируется инициировать для Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Учитывая, что повышение цен наблюдается в целом на строительные материалы, глава Минстроя России предложил проработать возможность заключения межотраслевых соглашений, направленных на стабилизацию цен, гарантированное обеспечение материалами всех государственных строек на период до 2024 года. Например, такое первое соглашение может быть заключено между строителями и металлургами.