Во Владивостоке построят две "золотые" башни за 1,3 млрд рублей

«Банк ДОМ.РФ» профинансирует на 1,3 млрд рублей строительство двух домов ЖК «Золотая долина» во Владивостоке. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе банка, уточнив, что кредитная линия открыта компании «Солнечная долина Владивостока».

Жилые дома высотой 25 этажей рассчитаны на 393 квартиры. Проект реализуется на территории поселка Трудовое, вблизи сразу трех городских округов: Владивостока, Артема и Надеждинского района.

Всего в микрорайоне «Золотая долина» построят 1,2 млн кв. метров жилья и 300 тыс. кв. метров инфраструктуры (школы, детские сады, поликлиники, аптеки торговые центры). Планируется, что проживать здесь будет 50 тыс. человек.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время в Приморском крае с использованием эскроу возводится 73% новостроек (718 тыс. кв. метров). Всего в регионе строится 977 тыс. кв. метров жилья.