Новейшая, усовершенствованная солнечная панель производства компании LG Electronics (LG), изготовленная с использованием инновационных полуячеек N-типа, обеспечивает высокие показатели выходной мощности, предоставляя гарантию на 25 лет. Солнечная панель LG NeON N идеально подходит для использования, как в жилых, так и в коммерческих помещениях, обеспечивает выработку электроэнергии, сгенерированной с использованием технологии улавливания диоксида углерода, а также отличается долговечностью и надежностью, что в свою очередь позволяет получить более высокие показатели эффективности по сравнению с предыдущей моделью.

В отличие от большинства представленных сегодня на рынке солнечных панелей, в которых используются ячейки положительного типа, компания LG использует сложные отрицательные ячейки N-типа с температурным коэффициентом -33 процента на градус Цельсия.1 Структура ячеек N-типа с двухсторонней фоточувствительностью также позволяет ячейкам поглощать солнечный свет, как фронтальной, так и тыльной стороной. Благодаря этому панель обеспечивает превосходные показатели выходной мощности, генерируя максимум 390 Вт посредством своих 120 ячеек при одновременном уменьшении уровня потерь электроэнергии.2 Отличающееся отличными характеристиками надежности и долговечности, данный продукт прекрасно подготовлен к работе в неблагоприятных погодных условиях. Панель также устойчива к световой деградации (СД); эффективность ее работы не снижается вследствие воздействия солнечного света в первые часы после установки.3

Компания LG является первым в мире производителем, эксплуатирующим собственные испытательные установки для солнечных батарей, сертифицированные двумя ведущими международными организациями по проверке и сертификации - UL и TÜV Rheinland. Соответствующие стандартам и испытательным критериям отрасли, панели NeON N от LG гарантируют работу на уровне 90,6% от своей первоначальной производительности даже спустя 25 лет непрерывного использования.4

“Наша новая солнечная панель NeON N — это самое надежное и эффективное решение в области возобновляемых источников энергии, которое когда-либо было разработано LG”, - сказал Кевин Ким, вице-президент и руководитель энергетического подразделения LG Electronics Business Solutions Company. “Являясь одним из немногих производителей, уверенно предлагающих гарантию в четверть века на свои солнечные батареи, компания LG еще раз подчеркивает свое стремление разрабатывать еще более эффективные и надежные решения, которые выдержат испытание временем”.

1 Температурный коэффициент подтвержден на основании данных, полученных в результате внутренних экспресс-испытаний.

2 Сертификат CSA Group, январь 2021 года.

3 первоначальные характеристики производительности подтверждены на основании данных, полученных в результате внутренних экспресс-испытаний.

4 Показатели периода эксплуатации в 25 лет подтверждены на основании данных, полученных в результате внутренних экспресс-испытаний. Фактические показатели производительности могут варьироваться в зависимости от условий окружающей среды или условий использования.

О компании LG Electronics Business Solutions Company

LG Business Solutions Company является надежным партнером, предлагающим инновационные продукты и решения для различных отраслей промышленности по всему миру. Благодаря ряду уникальных предложений, от самых популярных в отрасли OLED- и LED информационных панелей до высокоэффективных решений в области решений для использования солнечной энергии, компания LG пользуется заслуженным уважением и доверием потребителей по всему миру. Среди ИТ-решений компании LG - мониторы для бизнеса, ноутбуки, проекторы, облачные устройства и медицинские дисплеи, а также коммерческие роботы, предназначены для обеспечения максимальной эффективности и удобства работы потребителей. Для получения дополнительной информации о бизнес-решениях компании LG посетите сайт www.LG.com/b2b.