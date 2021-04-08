RusCable Insider #216 - 25 лет заводу "АЛЮР", кабельный
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8 апреля 2021, 16:25
Рубрика: Компании
Метки: MIXER, МИКСЕР, КОМПАУНДЫ
Отрасль: Кабельная промышленность
Итальянский производитель компаундов для кабельной отрасли Mixer выпустила новый буклет для российского рынка с краткой информацией о компании и ее истории, перечнем основной продукции и ее характеристиками.
В этом году компания Mixer отпраздновала 25-летний юбилей. С 1996 года компания занимается производством резиновых смесей для кабельной промышленности под брендом EKOPREN. Mixer предоставляет высококачественные решения для производителей кабелей, для роста производительности, и экономической эффективности.
Для линий непрерывной вулканизации или для линий электронной сшивки компания Mixer производит сшиваемые резиновые смеси (изоляция низкого и среднего напряжения, оболочка). Также в ассортименте есть термопластичные резиновые смеси. При этом в производстве применяются экологичные технологии: не используются галогены, свинец и фталаты.
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