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Полимерная компания Mixer выпустила новый буклет для российского рынка

Полимерная компания Mixer выпустила новый буклет для российского рынка

8 апреля 2021, 16:25
Рубрика: Компании
Метки: MIXER, МИКСЕР, КОМПАУНДЫ
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: MIXER S.p.A.

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Время чтения ≈ 1 мин
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Новости компании

Итальянский производитель компаундов для кабельной отрасли Mixer выпустила новый буклет для российского рынка с краткой информацией о компании и ее истории, перечнем основной продукции и ее характеристиками.

В этом году компания Mixer отпраздновала 25-летний юбилей. С 1996 года компания занимается производством резиновых смесей для кабельной промышленности под брендом EKOPREN. Mixer предоставляет высококачественные решения для производителей кабелей, для роста производительности, и экономической эффективности.

Для линий непрерывной вулканизации или для линий электронной сшивки компания Mixer производит сшиваемые резиновые смеси (изоляция низкого и среднего напряжения, оболочка). Также в ассортименте есть термопластичные резиновые смеси. При этом в производстве применяются экологичные технологии: не используются галогены, свинец и фталаты.

Описание pdf-файла
Буклет MIXER
250 кб

 

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