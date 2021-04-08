Итальянский производитель компаундов для кабельной отрасли Mixer выпустила новый буклет для российского рынка с краткой информацией о компании и ее истории, перечнем основной продукции и ее характеристиками.

В этом году компания Mixer отпраздновала 25-летний юбилей. С 1996 года компания занимается производством резиновых смесей для кабельной промышленности под брендом EKOPREN. Mixer предоставляет высококачественные решения для производителей кабелей, для роста производительности, и экономической эффективности.

Для линий непрерывной вулканизации или для линий электронной сшивки компания Mixer производит сшиваемые резиновые смеси (изоляция низкого и среднего напряжения, оболочка). Также в ассортименте есть термопластичные резиновые смеси. При этом в производстве применяются экологичные технологии: не используются галогены, свинец и фталаты.