Главгосэкспертиза России изучила проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство корпуса фильтрации горно-металлургического комплекса АО «Золото Северного Урала». По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Работы пройдут на территории Воронцовского золоторудного месторождения, которое было открыто в 1985 году в Свердловской области, в 25 км от Краснотурьинска. Добыча руды открытым способом ведется здесь с 1999 года, ее переработка осуществляется на горно-металлургическом комплексе АО «Золото Северного Урала», входящего в группу «Полиметалл». В качестве сырья для переработки и обогащения используются как первичная, так и окисленная руда.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство корпуса фильтрации, предназначенного для обезвоживания пульпы – водной взвеси отходов переработки руд (с содержанием твердой фазы до 50 %). Пульпа с обогатительного комплекса по переработке цинковых и медно-цинковых руд ООО «Краснотурьинск-Полиметалл», а также отходы выщелачивания (цианирования) золота действующего цеха первичной переработки руд АО «Золото Северного Урала» будут поступать в корпус фильтрации по отдельным технологическим трубопроводам. Общая проектная мощность корпуса фильтрации составляет 862 тыс. тонн в год.

В ходе реализации проекта после возведения корпуса фильтрации в нем разместят технологическое оборудование - пресс-фильтры для каждого вида поступающих рудных отходов. Кроме того, здесь оборудуют узел отгрузки кека (продукта фильтрации отходов с низким содержанием влаги), построят эстакады для прокладки пульпопроводов и сетей инженерно-технологического обеспечения и иные объекты и сооружения.

Проектная организация - АО «Полиметалл Инжиниринг».

Фото: smizu.ru