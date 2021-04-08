RusCable Insider #216 - 25 лет заводу "АЛЮР", кабельный
классификатор АЭК, перспективы "Москабельмет" и планы Hengtong на российском рынке
8 апреля 2021, 17:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Горнодобывающая промышленность Металлургия Строительство
Главгосэкспертиза России изучила проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство корпуса фильтрации горно-металлургического комплекса АО «Золото Северного Урала». По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.
Работы пройдут на территории Воронцовского золоторудного месторождения, которое было открыто в 1985 году в Свердловской области, в 25 км от Краснотурьинска. Добыча руды открытым способом ведется здесь с 1999 года, ее переработка осуществляется на горно-металлургическом комплексе АО «Золото Северного Урала», входящего в группу «Полиметалл». В качестве сырья для переработки и обогащения используются как первичная, так и окисленная руда.
Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство корпуса фильтрации, предназначенного для обезвоживания пульпы – водной взвеси отходов переработки руд (с содержанием твердой фазы до 50 %). Пульпа с обогатительного комплекса по переработке цинковых и медно-цинковых руд ООО «Краснотурьинск-Полиметалл», а также отходы выщелачивания (цианирования) золота действующего цеха первичной переработки руд АО «Золото Северного Урала» будут поступать в корпус фильтрации по отдельным технологическим трубопроводам. Общая проектная мощность корпуса фильтрации составляет 862 тыс. тонн в год.
В ходе реализации проекта после возведения корпуса фильтрации в нем разместят технологическое оборудование - пресс-фильтры для каждого вида поступающих рудных отходов. Кроме того, здесь оборудуют узел отгрузки кека (продукта фильтрации отходов с низким содержанием влаги), построят эстакады для прокладки пульпопроводов и сетей инженерно-технологического обеспечения и иные объекты и сооружения.
Проектная организация - АО «Полиметалл Инжиниринг».
Фото: smizu.ru
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter