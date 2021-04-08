Новые компоненты систем распределения электроэнергии

В ассортименте ДКС обновление: выпуск функциональных блоков и комплектов зонирования под автоматические выключатели, произведенные Курским электроаппаратным заводом (КЭАЗ). Новинки разработаны под воздушные автоматические выключатели OptiMat A на токи 6300 А, а также под литые автоматические выключатели серий OptiMat D и OptiMat E на токи до 630 А.

Новинки:

Функциональные блоки и комплекты зонирования FRC, предназначенные для установки и зонирования выключателей серии OptiMat A. Комплекты установки выпускаются как в стационарном, так и в выкатном исполнении. Новые комплекты для установки уже доступны по ссылке: https://www.dkc.ru/ru/catalog/46/ Внутренние и внешние функциональные блоки для установки автоматических выключателей серий OptiMat D и OptiMat E. Они выпускаются как для горизонтальной установки: https://www.dkc.ru/ru/catalog/854/ , так и для вертикальной установки: https://www.dkc.ru/ru/catalog/855/ .

Недавно ДКС заключили соглашение о сотрудничестве с Курским электроаппаратным заводом – планируется совместная разработка комплексных решений для электротехнического рынка. Расширение ассортимента функциональных блоков и комплектов зонирования станет первым шагом к воплощению этого плана. Следующим шагом должен стать выпуск совместной серии НКУ на токи до 6300 А – он планируется уже в этом году.