Новые компоненты систем распределения электроэнергии

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8 апреля 2021, 10:33
Рубрика: Компании
Метки: ДКС, DKC
Отрасль: Электротехника
В ассортименте ДКС обновление: выпуск функциональных блоков и комплектов зонирования под автоматические выключатели, произведенные Курским электроаппаратным заводом (КЭАЗ). Новинки разработаны под воздушные автоматические выключатели OptiMat A на токи 6300 А, а также под литые автоматические выключатели серий OptiMat D и OptiMat E на токи до 630 А.
Новинки:
Недавно ДКС заключили соглашение о сотрудничестве с Курским электроаппаратным заводом – планируется совместная разработка комплексных решений для электротехнического рынка. Расширение ассортимента функциональных блоков и комплектов зонирования станет первым шагом к воплощению этого плана. Следующим шагом должен стать выпуск совместной серии НКУ на токи до 6300 А – он планируется уже в этом году.
По вопросам размещения заказа на продукцию обращайтесь к дистрибьюторам ДКС. Список дистрибьюторов находится в разделе "Где купить". Для получения консультаций и пояснений по ассортименту обращайтесь в региональные представительства компании. Контакты региональных представительств можно найти на официальном сайте компании в разделе "Контакты"
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