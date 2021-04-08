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УНКОМТЕХ приглашает посетить "Татарстанский международный форум по энергоресурсоэффективности - 2021 (ТЭФ-2021)"

УНКОМТЕХ приглашает посетить Татарстанский международный форум по энергоресурсоэффективности - 2021 (ТЭФ-2021)

8 апреля 2021, 10:22
Рубрика: Компании
Метки: УНКОМТЕХ, ТЭФ 2021
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: ООО "ТД "Ункомтех"

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С 21 по 23 апреля 2021 года в Казани будет проходить Татарстанский международный форум по энергоресурсоэффективности и экологии - 2021 (ТЭФ-2021) и международная специализированная выставка «Энергетика.Ресурсосбережение».

Место проведения: Россия, Казань, Лаишевский район, с. Большие Кабаны, ул. Выставочная, 1, МВЦ "Казань Экспо".

Приглашаем Вас посетить стенд УНКОМТЕХ № 1.100

Форум является крупнейшим международным событием в области энергетики, энергоэффективности и ресурсосбережения в Приволжском Федеральном округе. Ежегодно мероприятие посещают представители Федеральных органов власти, делегации регионов России, представители стран ближнего зарубежья, представители российской и зарубежной науки, отраслевых министерств и ведомств, руководящий состав и ведущие специалисты промышленных предприятий более чем из 40 регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.

В рамках форума запланирована обширная деловая программа: состоится Заседание Правительства Республики Татарстан о реализации долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Татарстан», будут проведены круглые столы и семинары по актуальным для отрасли темам, профильные конференции, а также адресные бизнес-встречи специалистов предприятий Республики Татарстан энергетической отрасли, организованные по принципу MatchMaking.

Помимо посещения деловых мероприятий гости форума смогут ознакомиться с новинками гидро-, тепло-, электроэнергетического оборудования, приборами и системами экологического контроля и диагностики, альтернативной энергетикой на 21-й международной специализированной выставке «Энергетика. Ресурсосбережение» и выставке «Экотехнологии и оборудование XXI века».

Выставки и деловая программа - прекрасная возможность обмена идеями и получения актуальной информации по ключевым темам отрасли для российских и зарубежных специалистов в области энергетики.

Мероприятие будет проведено в соответствии с требованиями Роспотребнадзора по Республике Татарстан. Для обеспечения безопасности здоровья участников Международный выставочный центр предоставит гостям комплекса средства индивидуальной защиты и средства дезинфекции, в зоне проведения мероприятий будут установлены бактерицидные рециркуляторы.

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Источник: ООО "ТД "Ункомтех"

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