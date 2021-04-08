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Более 16 млрд рублей направят на развитие Горьковской железной дороги в 2021 году

Более 16 млрд рублей направят на развитие Горьковской железной дороги в 2021 году

8 апреля 2021, 15:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: РЖД, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство Транспорт 
Источник: Коммерсантъ

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РЖД инвестирует более 16 млрд руб. в развитие Горьковской железной дороги в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД. Средства направят на реализацию инфраструктурных проектов.

В частности, в Нижегородской области в 2021 году планируется реконструировать пассажирскую платформу на станции Семенов, спроектировать новые пассажирские платформы из инновационных материалов на остановочных пунктах Мещерское озеро и Стригино (в Нижнем Новгороде) и завершить техническое перевооружение участка Черусти — Арзамас-2. Кроме того, на участке Вязники – Нижний Новгород планируется установить системы контроля и наблюдения железнодорожного пути.

В других регионах ГЖД намерены завершить строительство транспортно-пересадочного узла на станции Можга (Удмуртия), строительство нового виадука на 1,4 тыс. км нечетного пути участка Агрыз – Дружинино и начать строительство транспортно-пересадочного узла на станции Компрессорный и проектирование реконструкции вокзального комплекса Зеленый Дол (Татарстан). Эти работы финансируются на паритетных условиях совместно с субъектами РФ. Планируется реализовать и другие инфраструктурные проекты.

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Источник: Коммерсантъ

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