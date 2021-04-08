РЖД инвестирует более 16 млрд руб. в развитие Горьковской железной дороги в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД. Средства направят на реализацию инфраструктурных проектов.

В частности, в Нижегородской области в 2021 году планируется реконструировать пассажирскую платформу на станции Семенов, спроектировать новые пассажирские платформы из инновационных материалов на остановочных пунктах Мещерское озеро и Стригино (в Нижнем Новгороде) и завершить техническое перевооружение участка Черусти — Арзамас-2. Кроме того, на участке Вязники – Нижний Новгород планируется установить системы контроля и наблюдения железнодорожного пути.

В других регионах ГЖД намерены завершить строительство транспортно-пересадочного узла на станции Можга (Удмуртия), строительство нового виадука на 1,4 тыс. км нечетного пути участка Агрыз – Дружинино и начать строительство транспортно-пересадочного узла на станции Компрессорный и проектирование реконструкции вокзального комплекса Зеленый Дол (Татарстан). Эти работы финансируются на паритетных условиях совместно с субъектами РФ. Планируется реализовать и другие инфраструктурные проекты.