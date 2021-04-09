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9 апреля 2021, 15:15
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, САРАТОВСКИЕ СЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика
Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские распределительные сети» обеспечили технологическое присоединение малоэтажной застройки в селе Рамено Сызранского района Самарской области. Жители получили в общей сложности около 200 кВт мощности.
Министерство имущественных отношений Самарской области передало администрации сельского поселения Рамено муниципального района Сызранский в собственность 2 многоквартирных дома и 7 частных домов, которые раньше находились на балансе юридического лица. В связи с передачей имущества договоры на энергоснабжение были расторгнуты. Жители могли остаться без электроснабжения в холодное время года.
Энергетики «Самарских РС» оказали оперативную и своевременную помощь в решении вопроса электроснабжения жилых многоквартирных домов по ул. Зеленая и Центральная в с. Рамено, подключению их к сетям Сызранского района электрических сетей. Была построена линия электропередачи протяженностью около 150 метров, определены границы балансовой принадлежности, установлены новые интеллектуальные приборы учета. В адрес энергетиков от администрации сельского поселения было направлено благодарственное письмо за оперативное решение возникшей проблемы.
Подать заявку на технологическое присоединение или увеличение мощности, отследить все этапы оформления документов и заключить договор энергоснабжения с энергосбытовой компанией можно через Единый портал электросетевых услуг Портал-тп.рф или через мобильное приложение «Россети – личный кабинет».
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