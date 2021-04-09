Российский рынок ветроэнергетики в 2020 году

20 апреля в рамках вебинара будет представлен «Обзор российского ветроэнергетического рынка и рейтинг регионов за 2020 год», подготовленный экспертами Российской Ассоциации Ветроиндустрии.

Ставший уже традиционным, обзор ветроэнергетической отрасли отражает не только состояние рынка и его основные тенденции, но позволяет получить наиболее актуальную картину происходящего на российском рынке.

При поддержке компаний – членов РАВИ, которые сегодня формируют и определяют пути развития российского рынка ветроэнергетики, данный обзор отражает реальное состояние отрасли.

Ключевым выступлением станет презентация нового «Обзора российского ветроэнергетического рынка и рейтинг регионов за 2020 год». О дополнительных участниках мероприятия будет сообщено позднее.

Модератором мероприятия будет Роман Денисов, ассистент Санкт-Петербургского политехнического университета, аналитик РАВИ.

Дата проведения: 20 апреля 2021 г.

Продолжительность: с 11:00 до 13:00 ч.

Место проведения: zoom.

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