В микрорайоне Шилово подрядчик приступил к строительству современного футбольного манежа, сообщили 9 апреля в департаменте физкультуры и спорта Воронежской области. В ведомстве уточнили, что манеж строится в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни», являющегося составной частью нацпроекта «Демография».

Строительство объекта ведется за счет федеральных ассигнований, объем которых составил более 300 млн рублей. Как мы уже рассказывали, в ноябре прошлого года победителем аукциона на строительство манежа стала компания «КМ-строй», которая предложила выполнить работу за 312,6 млн рублей при максимальной цене контракта 369,9 млн рублей.

В настоящий момент подрядчик роет котлован под фундамент здания и два котлована – под резервуары. Параллельно идет поставка оборудования для котельной спортсооружения.

Манеж строится рядом с жилым комплексом «Ласточкино». Это делается в соответствии с поручением губернатора Александра Гусева, который на совещании в июле прошлого года раскритиковал первоначальный выбор площадки для манежа.

– У нас нет задачи просто потратить деньги – есть задача получить эффект от объекта, – сказал тогда Александр Гусев. – А этого эффекта не будет, потому что участок сильно удален от жилья. Имеет смысл строить манеж не там, а внутри района.

По контракту футбольный манеж в Шилово должен быть построен и сдан в эксплуатацию в 2022 году.