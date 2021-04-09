Рынок альтернативных систем обогрева зданий – из окружающего воздуха и земли — растет на 10% в год. Петербургские компании ведут собственные разработки в этой области. Резидент особой экономической зоны «Санкт-Петербург» (ОЭЗ) получил патент в Федеральной службе по интеллектуальной собственности на низкотемпературный воздушный тепловой насос, рассказали в пресс-службе ОЭЗ.

Тепловые воздушные насосы – пока не имеющая широкого распространения в России альтернатива традиционным газовым и дизельным котлам. Они забирают энергию из наружного воздуха и обогревают ею помещения. Такие системы производятся в России, однако запатентованное резидентом ОЭЗ компанией «Силагнис» оборудование должно позволить обогревать здания и с помощью холодного воздуха. Как пояснили в ОЭЗ, он «сохраняет высокий коэффициент отдачи тепла даже при глубоко минусовых температурах (минус 25–26 градусов)».

В альтернативных системах обогрева кроме воздушных используют и геотермальные насосы — в этом случае под землей прокладывается труба, тепловую энергию получают из почвы (на Северо-Западе под землей температура остается стабильной – плюс 5–10 градусов – в течение года, пояснили «Ведомостям» два специалиста на рынке теплового оборудования).

Основное преимущество геотермальных насосов в сравнении с воздушными – бесперебойная работа в любое время года, поскольку «при температуре ниже -15–20°C большинство воздушных тепловых насосов в принципе не работает», — говорит директор по маркетингу Thermex Energy Евгений Тисленко. Именно эту проблему и должен решить низкотемпературный воздушный насос, объясняют в «Силагнис».

Тепловые насосы устанавливают как для обогрева, так и для охлаждения промышленных предприятий и загородных домов, говорит Олег Гладков, генеральный директор компании «Геополюс», которая занимается установкой геотермальных тепловых насосов. В прошлом году «Геополюс» установил 15 таких систем отопления. Среди клиентов компании есть промышленные предприятия.

В компании Thermex Energy, которая производит геотермальные тепловые насосы, около 80% продаж приходится на индивидуальные жилые дома, 20% – на коммерческие здания, рассказывает Тисленко. Системы востребованы на объектах, удаленных от центральных сетей тепло- и газоснабжения, а также среди клиентов, которые стремятся к автономности и экологичности, уточняет Тисленко.

По оценкам Тисленко, спрос на тепловые насосы растет в России ежегодно на 10%.

«Годовой объем продаж геотермальных тепловых насосов по всей стране составляет до 1500 единиц, есть значительный потенциал для роста. Для сравнения – за год в Европе геотермальных тепловых насосов продается более 100 000 штук, из них порядка 25 000 приходится на Швецию, где климатические условия схожи с нашим Северо-Западом», –поясняет Тисленко.

Рынок будет расти, считает Тисленко, отмечая факторы, которые этому способствуют: мода на жизнь в частных домах, повышение цен на традиционные энергоносители, стремление населения сэкономить и рост популярности альтернативных источников энергии.

Получившая патент на низкотемпературный насос компания «Силагнис», которая выпускает как воздушное, так и геотермальное оборудование, стала резидентом ОЭЗ в 2016 г. Общий объем инвестиций в строительство производства на площадке «Новоорловская» составил 224,5 млн руб. Мощности завода на первоначальном этапе рассчитаны на выпуск 100–120 тепловых насосов в год, пояснили в ОЭЗ. 2019 г. «Силагнис» закончил с убытком в 5,6 млн руб. (данные «Контур.Фокуса»), компания рассчитывает выйти на прибыль к 2023 г.

Устройство альтернативного отопления в производственном помещении площадью 1500 кв. м обойдется в сумму порядка 6 млн руб.

Для России отопление с помощью тепловых насосов пока экзотика, сказал «Ведомостям» начальник аналитического отдела инвестиционной компании ЛМС Дмитрий Кумановский.