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9 апреля 2021, 14:45
Рубрика: Инновации
Метки: АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, РАЗРАБОТКИ
Рынок альтернативных систем обогрева зданий – из окружающего воздуха и земли — растет на 10% в год. Петербургские компании ведут собственные разработки в этой области. Резидент особой экономической зоны «Санкт-Петербург» (ОЭЗ) получил патент в Федеральной службе по интеллектуальной собственности на низкотемпературный воздушный тепловой насос, рассказали в пресс-службе ОЭЗ.
Тепловые воздушные насосы – пока не имеющая широкого распространения в России альтернатива традиционным газовым и дизельным котлам. Они забирают энергию из наружного воздуха и обогревают ею помещения. Такие системы производятся в России, однако запатентованное резидентом ОЭЗ компанией «Силагнис» оборудование должно позволить обогревать здания и с помощью холодного воздуха. Как пояснили в ОЭЗ, он «сохраняет высокий коэффициент отдачи тепла даже при глубоко минусовых температурах (минус 25–26 градусов)».
В альтернативных системах обогрева кроме воздушных используют и геотермальные насосы — в этом случае под землей прокладывается труба, тепловую энергию получают из почвы (на Северо-Западе под землей температура остается стабильной – плюс 5–10 градусов – в течение года, пояснили «Ведомостям» два специалиста на рынке теплового оборудования).
Основное преимущество геотермальных насосов в сравнении с воздушными – бесперебойная работа в любое время года, поскольку «при температуре ниже -15–20°C большинство воздушных тепловых насосов в принципе не работает», — говорит директор по маркетингу Thermex Energy Евгений Тисленко. Именно эту проблему и должен решить низкотемпературный воздушный насос, объясняют в «Силагнис».
Тепловые насосы устанавливают как для обогрева, так и для охлаждения промышленных предприятий и загородных домов, говорит Олег Гладков, генеральный директор компании «Геополюс», которая занимается установкой геотермальных тепловых насосов. В прошлом году «Геополюс» установил 15 таких систем отопления. Среди клиентов компании есть промышленные предприятия.
В компании Thermex Energy, которая производит геотермальные тепловые насосы, около 80% продаж приходится на индивидуальные жилые дома, 20% – на коммерческие здания, рассказывает Тисленко. Системы востребованы на объектах, удаленных от центральных сетей тепло- и газоснабжения, а также среди клиентов, которые стремятся к автономности и экологичности, уточняет Тисленко.
По оценкам Тисленко, спрос на тепловые насосы растет в России ежегодно на 10%.
«Годовой объем продаж геотермальных тепловых насосов по всей стране составляет до 1500 единиц, есть значительный потенциал для роста. Для сравнения – за год в Европе геотермальных тепловых насосов продается более 100 000 штук, из них порядка 25 000 приходится на Швецию, где климатические условия схожи с нашим Северо-Западом», –поясняет Тисленко.
Рынок будет расти, считает Тисленко, отмечая факторы, которые этому способствуют: мода на жизнь в частных домах, повышение цен на традиционные энергоносители, стремление населения сэкономить и рост популярности альтернативных источников энергии.
Получившая патент на низкотемпературный насос компания «Силагнис», которая выпускает как воздушное, так и геотермальное оборудование, стала резидентом ОЭЗ в 2016 г. Общий объем инвестиций в строительство производства на площадке «Новоорловская» составил 224,5 млн руб. Мощности завода на первоначальном этапе рассчитаны на выпуск 100–120 тепловых насосов в год, пояснили в ОЭЗ. 2019 г. «Силагнис» закончил с убытком в 5,6 млн руб. (данные «Контур.Фокуса»), компания рассчитывает выйти на прибыль к 2023 г.
Устройство альтернативного отопления в производственном помещении площадью 1500 кв. м обойдется в сумму порядка 6 млн руб.
Для России отопление с помощью тепловых насосов пока экзотика, сказал «Ведомостям» начальник аналитического отдела инвестиционной компании ЛМС Дмитрий Кумановский.
«В некоторых случаях почва под геотермальными системами весной может оттаивать дольше, что не совсем удобно для потребителей. К тому же установка таких систем довольно сложна и дорога, поэтому не все готовы перейти на них», – пояснил Кумановский. Из альтернативных систем обогрева и генерации электроэнергии сейчас гораздо популярнее небольшие ветряные и солнечные станции, отмечает он.
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