Рады представить Вашему вниманию тридцать первый выпуск рубрики «#Чтиво на досуге».

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Выпуск №31:

Семь революций электроэнергетики

Первые электростанции появились в России еще в конце XIX века. К 1917 году наша страна была одним из лидеров в мировой электроэнергетике. Первый трамвай на электрической тяге появился в Москве еще в 1892 году, в 1914 году впервые две электростанции заработали в параллельном режиме. В 2020 году исполнилось 100 лет плану ГОЭЛРО, который стал прорывным для своего времени проектом и создал не только одну из крупнейших в мире энергосистем с централизованным управлением и синхронным режимом работы, но и несколько отраслей промышленности, обеспечивающих её оборудованием.

Форум «100 лет электричества» как раз и был приурочен к тому знаменательному событию, которое до сих пор является поводом для гордости. План вспоминают как один из самых удачных индустриальных опытов советских времен. С ретроспективы свое участие в форуме начал один из идеологов современной российской энергосистемы Анатолий Чубайс. На тот момент он уже занял пост специального представителя Президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Очевидно, что именно Чубайс, который модерировал ключевые сессии, был идеологом и самого форума. Его новая должность предполагает готовность к тем самым вызовам, о которых было заявлено в программе. Очевидно, что развитие современной российской энергетики как ключевой отрасли экономики — и вызов, и одна из целей, которые могут и должны обеспечить устойчивое развитие страны.

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Солнце наших крыш

Каковы перспективы у домашней зеленой генерации в России.

Россия вступила на путь интеграции малых домашних солнечных электростанций в общую сеть. Владельцы установок теперь могут стать легальными участниками рынка и продавать излишки выработки энергосбытовым компаниям. “Ъ” разбирался, выгодно ли домовладениям и мелкому бизнесу становиться микрогенераторами и возможны ли риски для энергосистемы при бурном развитии сегмента.

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Статьи по теме «Влияние технологических революций на развитие теории менеджмента»

Бабынина Л.С. Развитие теории менеджмента // Научные стремления: сб. науч. статей. 2019. № 25. С. 20-23. Статья доступна по ссылке. Белокрылова О.С. Смена технологических укладов или 4-я промышленная революция?: институционализация 4.0 индустрии на Юге России // Вестник экспертного совета. 2017. № 3 (10). С. 3-10. Статья доступна по ссылке. Бодрунов С.Д. Реиндустриализация в условиях новой технологической революции: дорога в будущее // Управленец. 2019. № 5. С. 2-8. Статья доступна по ссылке. Володин В.М., Надькина Н.А. Трансформация бизнес-моделей управления предприятиями промышленности и агропромышленного комплекса в условиях цифровизации экономики // Известия ВУЗов. Поволжский регион. Общественные науки. 2019. № 3 (51). С. 200-216. Статья доступна по ссылке. Гарифуллин Б.М., Зябриков В.В. Цифровая трансформация бизнеса: модели и алгоритмы // Креативная экономика. 2018. № 9. С. 1345-1358. Статья доступна по ссылке.

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Статьи по теме «Четвёртая промышленная революция и её влияние на банковскую сферу»

Белова Л.Г., Вихорева О.М., Карловская С.Б. Индустрия 4. 0: возможности и вызовы для мировой экономики // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. 2018. №3. С. 167-183. Статья доступна по ссылке. Горян Э.В. Зарубежный опыт использования технологий искусственного интеллекта в обеспечении информационной безопасности банковского сектора // Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. 2019. Т. 11. № 4. С. 62-73. Статья доступна по ссылке. Лахно Ю.В. Особенности организации торгового финансирования в условиях индустрии 4.0 // Налоги и финансы. 2019. № 2 (42). С. 20-26. Статья доступна по ссылке. Липницкий Д.В. Блокчейн в финансах и банковском секторе: проблемы становления и перспективы // Экономика промышленности. 2019. № 3 (87). С. 59-75. Статья доступна по ссылке. Никонов А.А., Стельмашонок Е.В. Анализ внедрения современных цифровых технологий в финансовой сфере // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. 2018. Т. 11. № 4. С. 111-119. Статья доступна по ссылке.

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Статьи по теме «Практика создания особых экономических зон в Российской Федерации»

Говоров Д.С. Создание особой экономической зоны на территории городского округа "Город Якутск" // Проблемы современной экономики. 2015. № 2 (54). С. 255-256. Статья доступна по ссылке. Коробова О.В., Наумова Н.В. История создания свободных экономических зон в России: проблемы и перспективы // Социально-экономические явления и процессы. 2010. № 6 (22). С. 92-96. Статья доступна по ссылке. Кучинская А.В., Липски С. А. Условия создания особых экономических зон и определения прилегающей к особым экономическим зонам территории в Российской Федерации // Имущественные отношения в РФ. 2014. №3 (150). С.34-38. Статья доступна по ссылке. Непарко М. В., Мокрополов А. В. Проблемы создания особых экономических зон в Российской Федерации // Дневник науки. 2019. №. 5. С. 88. Статья доступна по ссылке. Неучева М.Ю. Функционирование особых экономических зон в различных социально-экономических системах //Проблемы современной экономики. 2011. № 2 (38). С. 248-251. Статья доступна по ссылке.

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Статьи по теме «Достижения и перспективы развития сотрудничества России и Китая в рамках работы ШОС»

Агаркова Д.А., Кондаурова А.Ю. Противодействие терроризму и экстремизму в актах регионального характера с участием Российской Федерации (на примере Шанхайской организации сотрудничества) // Обзор. НЦПТИ. 2018. № 1 (12). С. 60-69. Статья доступна по ссылке. Айтбаева Р., Касимова Н. Гуманитарное сотрудничество стран ШОС // Concorde. 2018. № 2. С. 83-88. Статья доступна по ссылке. Алиев М.А. Экономические институты ШОС // Региональные проблемы преобразования экономики. 2014. № 2 (40). С. 19-24. Статья доступна по ссылке. Васильев Л.Е. Российско-китайское сотрудничество в борьбе против терроризма* // Китай в мировой и региональной политике. История и современность. 2014. Т. 19. № 19. С. 93-101. Статья доступна по ссылке. Голобоков А.С. КНР и военные контакты в рамках Шанхайской организации сотрудничества // Ойкумена. Регионоведческие исследования. 2010. № 4 (15). С. 148-152. Статья доступна по ссылке.

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