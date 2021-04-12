Группа Legrand представляет трехфазные ИБП серии Keor MOD

Группа Legrand анонсирует новые трехфазные источники бесперебойного питания Keor MOD. Широкие функциональные возможности, гибкая архитектура для всех видов установки и применения, технологии максимальной эффективности и футуристический дизайн – серия Keor MOD станет новейшим дополнением семейства ИБП и по-новому определит концепцию модульности.

Keor MOD является оптимальным решением для электропитания всех ответственных IT-нагрузок – конструкция ИБП отвечает любым требованиям клиентов к непрерывному развитию ИТ-инфраструктуры. В основу предложения входит два типа конфигурации силового шкафа: до пяти модулей питания с внутренними батареями (25 – 125 кВт) и до десяти модулей питания (25 – 250 кВт).

Технология объединения

В параллель подключаются не силовые шкафы (ИБП), а силовые модули ИБП. Поэтому в ИБП, работающих в параллельном режиме, может быть разное количество силовых модулей. Отсюда увеличивается количество возможных конфигураций, и это в свою очередь расширяет возможности масштабирования мощности. Доступно подключение до 24 штук в параллель. Так создается система мощностью до 600 кВт.

Батареи внутри аккумуляторного лотка разделены на четыре секции, по шесть аккумуляторов в каждой. Каждая из них легко извлекается, что сокращает время на техобслуживание. Механический ограничитель не позволяет достать сразу полностью устройство и обеспечивает безопасность оператора. Вес внутреннего блока менее 16 кг, а разделение на секции позволяет избежать во время техобслуживания прямого соприкосновения с частями, находящимися под опасным напряжением. Всего Keor MOD содержит 10 лотков (блоков) с батареями

В ИБП Keor MOD реализована уникальная в своем роде система Structured Energy Flow (Структурированное распределение питания). Она позволила отказаться от силовых кабелей внутри силового модуля. Отдельные секции соединены непосредственно друг с другом, что значительно повышает уровень надежности.

Мощность и эффективность

Максимально компактный и минимальный по весу силовой модуль 25 кВт занимает всего два юнита и показывает оптимальный показатель удельной мощности среди аналогов. Такое решение позволяет обеспечить высокую мощность при стандартной высоте ИБП. Устройство оснащено технологией System on Chip, которая использует двухъядерный процессор ARM A9, высокопроизводительную FPGA и другие передовые возможности в единой системе. За счет такой системы силовой модуль показывает широкие вычислительные возможности, скорость и универсальность.

Обладая высокой удельной мощностью (1136 Вт/дм3), ИБП Keor MOD позволяют создать конфигурацию суммарной мощностью 125 кВт с длительностью автономного режима до пяти минут (со встроенными батареями) или 250 кВт. При этом с открытой дверью такая конструкция занимает на полу менее 1 м2. Коэффициент мощности равен 1, а КПД в режиме двойного преобразования энергии превышает 96,8% даже при малых нагрузках до 50%.

Широкие функциональные возможности и управление

Отличительным элементом серии ИБП Keor MOD является наличие светодиодного индикатора состояния (Led Status Bar) каждого силового модуля, который работает по принципу «светофора» для отображения своего рабочего состояния. Предотвратить любые некорректные операции или непреднамеренные отключения поможет практичный переключатель на передней панели, который выполняет механическое и электрическое соединение/разъединение. За счет функции горячей замены, подключения Plug and Play силового модуля все этапы техобслуживания, в том числе наращивание мощности, выполняются быстро и просто.

Панель управления с информацией о состоянии устройства, предупреждениями и настройками выводится на 10-дюймовый сенсорный экран. Простота навигации и выбора функций обеспечивается с помощью простых иконок. При открытой двери во время обслуживания источника возможно развернуть дисплей внутрь на 180 градусов. Это упрощает конфигурирование и сокращает время обслуживания. Коммуникационный модуль расположен спереди, легко доступен и имеет широкий выбор коммуникационных интерфейсов. В Keor MOD присутствует возможность управления скоростью вращения вентиляторов охлаждения, что снижает энергопотребление и уровень шума.

Светлые цвета и высокоотражающие поверхности способствуют сокращению использования искусственного освещения в ЦОД и потреблению электроэнергии. Все компоненты ИБП Keor MOD обеспечивают максимальную надежность и производительность устройства, а также отличаются простой установкой и техобслуживанием.