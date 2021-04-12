Любите ли вы понедельники, как любим их мы? По понедельникам у нас выходит журнал RusCable Insider, и нынешнее начало недели не стало исключением. Заваривайте себе кофе и листайте виртуальные страницы!

На 5-6 страницах Дарья Тимофеева из МЕТАКЛЭЙ делится подробностями разработки компании под названием Метален Arctic. Оказывается, это стало самой настоящей новинкой года и предназначено для судовых кабелей.

Данил Смирнов, коммерческий директор Xinming Cable Machinery, в небольшом интервью поделился с RusCable.Ru впечатлениями от выставки Cabex 2021, наблюдениями за рынком кабельного оборудования и планами компании на ближайшее время. Ищите это интервью на 9 странице.

Когда дело доходит до изменения климата и необходимости обновлений и инноваций перед лицом меняющихся погодных условий, стратегия президента России Владимира Путина проста: отрицать, отрицать, отрицать. В то время как другие страны, зависящие от ископаемого топлива, борются за диверсификацию или стремятся создать инфраструктуру чистой энергии, стремясь стать в авангарде грядущей революции в области возобновляемых источников энергии, Россия придерживается противоположного подхода: крупнейшая страна мира сидит сложа руки и ждет, чтобы стать последней на сокращающемся рынке ископаемого топлива. Почему так, узнаете на 11 странице.

Elektroportal.ru на этой неделе предлагает разобраться с катушками для садовых шлангов. Актуальная тема для наступающего дачного сезона. Читайте материал на 19-20 страницах.

Скачать PDF. RusCable Insider Digest №217 от 12 апреля 2021 года

КЭАЗ и ДКС. Партнерство или OEM? RusCable Live! Эфир 09.04.21

В прямом эфире RusCable Live обсудили детали стратегического партнерства о котором заявили КЭАЗ и ДКС. На наши вопросы ответили Ярослав Иванов - управляющий директор КЭАЗ и Руслан Ахмедшин - Директор по продуктовому маркетингу компании ДКС и Председатель Технического комитета по стандартизации 331. Узнали в чем состоит партнерство компаний, будет ли новый бренд или предприятие, как будет разделяться рынок и сертифицироваться готовые изделия.